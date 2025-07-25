【Joe’s華爾街脈動】AI狂熱推升標普再創新高，但市場看法分歧
Joe Lu
科技巨頭因強勁財報與投資訊號上漲，貿易協議樂觀情緒提振美台兩地市場，惟潛在經濟放緩跡象仍存
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 24 日 美東時間
重點摘要
- 在以科技股為主的標普 500 指數和那斯達克指數創下新紀錄之際，美國市場表現分歧，道瓊工業平均指數和小型股羅素 2000 指數則下跌。
- 在 Alphabet 受 AI 驅動的強勁業績帶動下，大型科技股的反彈推動了主要指數走高，蓋過了特斯拉 (Tesla) 股價的急劇下跌。
- 政府公債殖利率和美元保持穩定，顯示當日的風險偏好情緒僅侷限於特定的類股，而非廣泛的總體經濟轉變。
- 強韌的美國初請領失業金數據與持續的經濟成長放緩形成對比，而台灣強勁的工業生產則突顯了與 AI 相關的蓬勃需求。
- 圍繞一項新的美日貿易協議的樂觀情緒，其中關稅稅率低於擔憂的 15%，為市場帶來正面情緒，並引發對歐盟和南韓達成類似協議的預期。
今日交易的核心結論是，市場資金正高度集中於人工智慧 (AI) 成長題材，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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