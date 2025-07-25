【Joe’s華爾街脈動】AI狂熱推升標普再創新高，但市場看法分歧

科技巨頭因強勁財報與投資訊號上漲，貿易協議樂觀情緒提振美台兩地市場，惟潛在經濟放緩跡象仍存

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重點摘要

關於《Joe’s 華爾街脈動》

鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。

Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。

Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。