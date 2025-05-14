澤倫斯基警告川普：普丁才是俄烏和平協議的最大障礙 呼籲加強制裁
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 10:40
烏克蘭總統澤倫斯基近日公開表示，他希望美國總統川普能夠意識到，普丁才是達成俄烏和平協議的最大障礙。
澤倫斯基強調，普丁經常撒謊，而烏克蘭應該積極讓大家知道，是俄羅斯而不是烏克蘭在拖延談判過程，進一步強化國際對這一問題的關注。
根據《衛報》報導，澤倫斯基表示，無論俄羅斯總統普丁是否出席土耳其會面，他仍計畫於本週四（15 日）前往土耳其會見土耳其總統艾爾段。
澤倫斯基明言，若普丁未能出席，並繼續以政治手段拖延談判，將視為普丁不願結束戰爭的證據。
近日，俄羅斯總統普丁提出在欲與澤倫斯基於土耳其進行直接對話的提議，然而俄羅斯是否會派普丁或其他高層官員出席和談仍遲遲未確定，引發外界質疑。
儘管普丁尚未排除親自出席會議的可能性，但克里姆林宮的言論暗示，俄羅斯可能會派出低層次的代表團前往土耳其，使澤倫斯基感到不滿。
澤倫斯基強烈表示，若未達成領袖層級的停火協議，任何低層次的會議都無法取得實質進展。他指出，只有領袖層之間達成共識，才能啟動後續的具體談判，並解決雙方分歧，呼籲普丁親自出席會議，為結束戰爭鋪路。
早先，美國總統川普在近日訪問沙烏地阿拉伯時，也提出舉行三方會議的構想，並表示願意與普丁和澤倫斯基一同進行談判。澤倫斯基對此表示，若川普出席土耳其會議，將有效促使普丁參與談判，進一步推動美國在外交中的關鍵角色。
若本週的土耳其會議無法達成任何實質性協議，澤倫斯基表示，他希望歐洲國家能與川普合作，對俄羅斯加大施壓，並推動新的制裁措施。
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