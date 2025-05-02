〈能源盤後〉美伊會談延期 川普威脅對伊朗實施二級制裁 原油漲近2%

鉅亨網編譯許家華 2025-05-02 05:32

‌



原油期貨價格周四 (1 日) 上漲近 2%，係因美國總統川普在第四輪美伊會談推遲後，脅對伊朗實施二級制裁。

Brent 原油期貨上漲 1.07 美元或 1.8%，收每桶 62.13 美元。

西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 1.03 美元或 1.8%，收每桶 59.24 美元。

‌



川普表示，所有購買伊朗石油或石化產品的行為都必須停止，任何購買伊朗石油或石化產品的國家或個人都將立即受到二級制裁。

第四輪美伊會談原定周六在羅馬舉行，討論伊朗核計劃問題，在確定延期後，川普發表了上述言論。一名伊朗高級官員透露，新的日期將根據美國的態度來決定。

利波石油聯合公司總裁 Andrew Lipow 表示：「如果川普政府成功對伊朗石油的採購實施二級制裁，恐導致伊朗石油供應量減少約 150 萬桶 / 日。」

「這樣低的油價讓川普政府有底氣，可更嚴格執行制裁，尤其是在 OPEC + 產量遠超其配額還希望增產的時候。」

知悉 OPEC+ 談判情況的三個消息來源表示，OPEC+ 幾個成員國將建議該組織在 6 月連續第二個月加速增產。八個 OPEC+ 國家將於 5 月 5 日開會決定 6 月的產量計畫。

同時，消息人士透露，沙烏地阿拉伯向其盟友和行業專家表態不願意減產來支撐石油市場，並且可以承受長期的低油價。

需求方面，周三公佈的數據顯示，美國第一季經濟萎縮，為三年來首見，原因是企業競相避免關稅帶來的更高成本，導致大量進口商品湧入，凸顯了川普不可預測的貿易政策的破壞性影響。