〈日月光法說〉Q2營收季增2–5% 測試業務躍進 年底占封測比重衝2成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-30 15:37

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全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (30) 日召開法說會，財務長董宏思表示，受惠 AI 測試與先進封裝需求持續強勁，封測稼動率回升至 70%，優於原預期，尤其看好測試營收在 AI 相關測試挹注下，將佔整體封測營收達 20%，法人估，第二季合併營收季增約 2-5%。

AI 測試業務，董宏思說，公司有信心拿下 AI 測試領域 50% 的市佔率，且公司在 AI 晶片的晶圓測試領域已是領導者，目前也正積極切入最終測試、老化測試等，預計今年下半年就會有些成果顯現，明年成長將更明顯。

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董宏思預估，隨著 AI 晶片製程越趨複雜，將在封裝階段導入更多測試環節，公司也正積極投入測試業務，去年測試業務佔整體封測營收比重已自 16% 提升至 18%，預計今年底將再達 19-20%。

針對市場傳出 CoWoS 訂單減少，董宏思強調，目前並未觀察到客戶需求有所變化，公司仍處於追趕需求階段，公司先進封裝產能建置計畫仍依照原訂時程，資本支出金額也與先前預估相當，長期來看，仍對 AI 及相關需求成長抱持高度信心。

毛利率方面，董宏思認為，先前預估下半年毛利率將隨著先進封裝出貨增加而回升，現階段隨著產能稼動率增加，該目標可望在第二季提前實現，下半年毛利率也可望維持。

針對 EMS(電子製造服務) 業務，董宏思說，由於 EMS 客戶因應關稅，已於第一季提前備貨，加上第二季原先就是 EMS 業務最淡的季節，因此 EMS 業務將呈現季減，不過整體來看，今年 EMS 淡季的下滑幅度仍較過往溫和。

針對美國建廠議題，董宏思證實，公司應客戶邀請評估設立美國產線，目前仍處於初步討論階段，尚未有具體時程或規模，但強調未來若有投資決策，將以有經濟規模效益為評估關鍵，服務項目有可能是台灣現有服務的延伸。