〈日月光法說〉Q1獲利年增33% EPS 1.75元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-30 14:17
封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠封測需淡季不淡，以及去年比較基期低，首季稅後純益達 75.54 億元，季減 19%，年增 33%，每股稅後純益 1.75 元。
日月光投控第一季合併營收 1481.53 億元，季減 9%，年增 12%，毛利率 16.8%，季增 0.4 個百分點，年增 1.1 個百分點，營益率 6.5%，季減 0.4 個百分點，年增 0.9 個百分點，稅後純益 75.54 億元，季減 19%，年增 33%，每股稅後純益 1.75 元。
觀察封測業務，日月光投控第一季受惠客戶急單挹注，封測產能稼動率維持相對高檔，封測營收達 866.68 億元，季減 2%，年增 17%，毛利率 22.6%，季減 0.7 個百分點，年增 1.6 個百分點，營益率 9.6%，季減 1.1 個百分點，年增 1.4 個百分點。
細分封測營收，日月光投控第一季以 Bump / 覆晶封裝 (FC)/ 晶圓級封裝 (WLP)/SiP 為主，營收佔比達 46%、打線封裝 28%、測試 18%、其他 6%、材料 2%。
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