〈日月光法說〉Q1獲利年增33% EPS 1.75元

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠封測需淡季不淡，以及去年比較基期低，首季稅後純益達 75.54 億元，季減 19%，年增 33%，每股稅後純益 1.75 元。