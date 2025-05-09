營收速報 - 凱碩(8059)4月營收2.52億元年增率高達1035.12％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 16:16
今年1-4月累計營收為4.32億元，累計年增率426.54%。
最新價為27.5元，近5日股價上漲4.53%，相關通信網路類指數下跌-0.82%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-44 張
- 外資買賣超：-45 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2.52億
|1035%
|545%
|25/3
|3,915萬
|97%
|-53%
|25/2
|8,379萬
|185%
|47%
|25/1
|5,694萬
|438%
|-52%
|24/12
|1.20億
|182%
|321%
|24/11
|2,847萬
|43%
|52%
凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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