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鉅亨速報

營收速報 - 凱碩(8059)4月營收2.52億元年增率高達1035.12％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 16:16


凱碩(8059-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2.52億元，年增率1035.12%，月增率544.77%。

今年1-4月累計營收為4.32億元，累計年增率426.54%。

最新價為27.5元，近5日股價上漲4.53%，相關通信網路類指數下跌-0.82%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-44 張
  • 外資買賣超：-45 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2.52億 1035% 545%
25/3 3,915萬 97% -53%
25/2 8,379萬 185% 47%
25/1 5,694萬 438% -52%
24/12 1.20億 182% 321%
24/11 2,847萬 43% 52%

凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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