日月光投控斥3億元 買進台積電股票

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針對跟隨台積電前往美國設廠一事，日月光投控表示，公司應客戶邀請評估設立美國產線，目前仍處於初步討論階段，尚未有具體時程或規模，但強調未來若有投資決策，將以有經濟規模效益為評估關鍵，服務項目有可能是台灣現有服務的延伸。