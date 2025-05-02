日月光投控斥3億元 買進台積電股票
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-02 18:07
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (2) 日代子公司福雷電子公告投資有價證券，斥資約新台幣 3 億元，取得台積電 (2330-TW)(TSM-US) 普通股及美國存託憑證(ADR)。
日月光投控公告，今年 3 月 14 日至 5 月 2 日，取得台積電普通股 303,000 股以及 ADR 1,512 股，每單位平均價格分別為新台幣 970.05 元與 130.815 美元，共計取得 310,560 股，持股比率約 0.0012%。
以交易金額推算，日月光投控斥資普通股新台幣 2.94 億元與 19.78 萬美元，約當新台幣 642 萬元，共計新台幣約 3 億元。
針對跟隨台積電前往美國設廠一事，日月光投控表示，公司應客戶邀請評估設立美國產線，目前仍處於初步討論階段，尚未有具體時程或規模，但強調未來若有投資決策，將以有經濟規模效益為評估關鍵，服務項目有可能是台灣現有服務的延伸。
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