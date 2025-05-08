華航買14架波音客貨機 成首家引進777X國籍航空

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-08 22:25

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華航 (2610-TW) 今 (8) 日與波音正式簽署 10 架 777-9 廣體客機和 4 架 777-8F 貨機訂單，包括 9 架選購權，新機隊預計自 2030 年起開始交付，成為首家引進 777X 旗艦機型的國籍航空。

華航規劃，777-9 客機將投入北美和歐洲長程航線，777-8F 貨機搭配現役 777F 強化整體機隊綜效，客貨並進擴展全球航網競爭力。

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華航董事長高星潢表示，777-9 客機與 777-8F 貨機是波音新一代機型，未來 777-9 客機將成為華航高運量航線主力機型，特別是洛杉磯、法蘭克福等北美與歐洲航點，配置有豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等，並將增設豪華商務艙座位比例，以滿足高端市場旅運需求。

另一方面，由於 777-8F 貨機和華航現役 10 架 777F 貨機具高度共通性，華將成為推升華航獲利的重要助力。

波音市場銷售高級副總裁 Brad McMullen 表示，很榮幸與華航有近 60 年的合作關係，此次華航更是台灣首家加入 777X 行列的營運業者。