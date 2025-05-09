台驊授權董座彈性處分航運股 看海空運市況運量均下滑
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-09 06:25
貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (8) 日召開董事會，通過授權董事長在 50 億元額度內，得以彈性處分帳上航運類股票；而對於海空運市況，台驊不諱言，均看到中國出口至美國的貨量下滑。
台驊說明，董事會通過議案屬定期執行的例行性授權案，是財務操作與資產管理機制的一環，目的在於提升資產使用效率、強化財務靈活度，並不代表公司對市場趨勢或個別產業前景的任何看法，而未來若有實際交易，將依主管機關相關規定辦理資訊揭露，確保投資人知情權益與市場透明度。
台驊也公布 4 月合併營收達 17.1 億元，月減 1.63%，年減 13.49%，各業務呈現分歧走勢，其中中歐鐵路和內貿物流表現亮眼，但海運和空運則受到關稅政策變化影響，出現短期下修。
台驊 4 月海運營收為 9.02 億元，月減 1.37%，主要是因中國出口至美國貨量明顯下滑，但部分出口訂單轉向東南亞等替代市場，支撐運輸需求，使整體運價持平。
台驊指出，目前市場普遍持觀望態度，等待政策明朗化，而台驊多年來深耕東南亞市場，有效協助客戶分散供應鏈風險，反而顯現具應變的彈性能力。
空運方面，台驊 4 月營收為 4.29 億元，月減 13.14%，同樣因中國出口到美國的電商貨量下滑，惟台驊在歐洲和加拿大市場布局穩健，區域分散策略發揮效益，使整體貨量影響維持在可控範圍內。
展望後市，台驊推動靈活多式聯運方案，以提升運輸彈性和效率，同時強化東南亞與中南美洲等區域據點的操作與轉運，穩健掌握長期成長機會。
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