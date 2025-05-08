長榮航馬拉松更名 拚成為國際大型賽事 10/26登場
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-08 18:05
長榮航 (2618-TW) 今 (8) 日宣布，一年一度的馬拉松將於 10 月 26 日在總統府前盛大開跑，邀請海內外跑者一起來參賽，包括全程馬拉松(42.195 公里)、半程馬拉松(21.0975 公里)、10 公里和 3 公里，總共 24000 個名額，已開放報名，而今年「長榮航空城市觀光馬拉松」正式更名為「長榮航空馬拉松」。
長榮航總經理孫嘉明說明，今年馬拉松賽事延伸過去以城市觀光為主軸精神，但進一步強化跑者對長榮航的連結，不再只是探索城市和挑戰自我的舞台，更將成為長榮航最具代表性的大型賽事活動。
長榮航馬拉松以成為世界級的專業賽事為目標，是台灣少數獲得國際馬拉松暨路跑總會 (AIMS) 賽道認證賽事，為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，「長榮航空懂跑部」推出「懂跑訓練班」。
另一方面，秉持培育國手幼苗精神，長榮航空自 2023 年推出幼苗計畫 - 校園深耕巡迴至今，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與，今年首站已於 2 月前往花蓮，下一站將在暑假前往馬祖。
為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航馬拉松參賽者不限組別每跑 1 公里，可獲得無限萬哩遊 100 哩，最高可拿 4200 哩，抽獎好禮包括歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共 10 張、立榮航空國內線機票共 20 張、長汎假期 5 萬元旅遊抵用券，以及長榮酒店推出的新品牌采寓住宿券，長榮航空國際線機票折扣碼、樂 e 購專館 8 折等。
另外，長榮航與雄獅 (2731-TW)、東南旅遊等旅行社合作，精選國外知名賽事，如布里斯本、北海道、柏林、芝加哥、紐約、富士山等地的馬拉松賽事，為跑者量身打造團體旅遊或自由行的路跑產品。
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