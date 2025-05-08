長榮航馬拉松更名 拚成為國際大型賽事 10/26登場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-08 18:05

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長榮航 (2618-TW) 今 (8) 日宣布，一年一度的馬拉松將於 10 月 26 日在總統府前盛大開跑，邀請海內外跑者一起來參賽，包括全程馬拉松(42.195 公里)、半程馬拉松(21.0975 公里)、10 公里和 3 公里，總共 24000 個名額，已開放報名，而今年「長榮航空城市觀光馬拉松」正式更名為「長榮航空馬拉松」。

長榮航總經理孫嘉明說明，今年馬拉松賽事延伸過去以城市觀光為主軸精神，但進一步強化跑者對長榮航的連結，不再只是探索城市和挑戰自我的舞台，更將成為長榮航最具代表性的大型賽事活動。

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長榮航馬拉松以成為世界級的專業賽事為目標，是台灣少數獲得國際馬拉松暨路跑總會 (AIMS) 賽道認證賽事，為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，「長榮航空懂跑部」推出「懂跑訓練班」。

另一方面，秉持培育國手幼苗精神，長榮航空自 2023 年推出幼苗計畫 - 校園深耕巡迴至今，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與，今年首站已於 2 月前往花蓮，下一站將在暑假前往馬祖。