6家逼近電支門檻！蝦皮重回觀察名單 LINE Pay子公司執照審查中

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-08 19:50

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金管會今 (8) 日揭曉 2024 年第三方支付機構代理收付日均餘額狀況，銀行局副局長王允中表示，根據函查，並無新增超過 20 億元、達到電子支付門檻的業者，介於 10-20 億元的重點觀察名單則從 7 家變成 6 家，新增樂購蝦皮 1 家、減少優食台灣及拍付國際 2 家。不過，LINE Pay 透過子公司申請電支執照仍在審查當中。

國內共有 9 家專營電子支付的機構，截至今年 2 月底，使用者人數方面，一卡通為電支人氣王，擁有 682.3 萬名用戶，第二、三名分別為街口 669.8 萬名、全支付 543.3 萬名；當月代理收付餘額最高仍是街口 48.53 億元，其次依序為全支付 37 億元與一卡通 35 億元。

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根據銀行局函查結果，2024 年度代理收付日均餘額落在 10-20 億元的業者，分別為連加網路 (LINE Pay)、藍新科技、綠界科技、富胖達 (foodpanda)、九易宇軒 (91APP)、以及新增樂購蝦皮，共計 6 家。

相較 2023 年度，拍付國際及優食台灣 (Uber Eats) 2 家已經不在重點觀察名單當中，代理收付日均餘額低於 10 億元。

不過，連加網路已在今年 2 月向金管會遞件申請，透過子公司籌備處來經營電子支付機構的業務，子公司名稱為「連加電子支付股份有限公司」，此案仍在審查當中。