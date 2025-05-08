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談台幣升值 長榮航總座：降低用油成本、推升出國潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-08 16:51

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長榮航總經理孫嘉明。(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明今 (8) 日表示，新台幣升值有利推升國內旅客出國意願，並降低油價成本，「油都是用美元支付」，有利航空公司的營運。

孫嘉明說明，油料占長榮航總成本約 3 成，同時，業務多元具備匯率波動的自然避險能力。


孫嘉明進一步提到，新台幣升值使國人購買力變強 ，觀察國人換匯主要都還是日元和美元，且暑期到日本旅遊的需求「非常強」，「國人還是蠻喜歡出國」。
至於歐美客，目前來台的商旅和探親需求維持正常水準，在關稅措施的高度不確定下，還在密切觀察從北美過來的變化。

不過，孫嘉明並非全面樂觀航空公司獲利面，還是要看整個大環境變化，並非只看台灣旅客的進出。

空運方面，孫嘉明不諱言，中國出來的電商貨減少，「且幅度不能說不大」，雖可部分轉到非美市場，但歐洲因航班多、供給艙位較多，歐線空運價格比美國差很多。

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