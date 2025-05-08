談台幣升值 長榮航總座：降低用油成本、推升出國潮

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孫嘉明進一步提到，新台幣升值使國人購買力變強 ，觀察國人換匯主要都還是日元和美元，且暑期到日本旅遊的需求「非常強」，「國人還是蠻喜歡出國」。

至於歐美客，目前來台的商旅和探親需求維持正常水準，在關稅措施的高度不確定下，還在密切觀察從北美過來的變化。