金價於亞洲市場早盤上漲 受Fed警告關稅將為經濟帶來不確定性推動

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-08 08:40

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聯準會 (Fed) 警告關稅將給美國經濟帶來不確定性後，國際金價今 (8) 日在亞洲早盤交易時段走漲，現貨黃金上漲 0.2% 至每盎司 3373.34 美元。在經濟不確定時期，貴金屬往往表現良好。

今日淩晨，Fed 今年第三度一如預期不降息，主席鮑爾在做出最新利率決定的記者會上稱高關稅恐導致通膨和失業率上升，現在判斷通膨和失業的風險哪種更嚴重為時過早。

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鮑爾說：「若已宣布的大幅提高關稅措施持續下去，可能會導致通膨上升、經濟增長放緩和失業率上升。」

鮑爾表示，由於當前貨幣政策有適度限制性，潛在的通膨前景良好，觀望是很明確的決定。目前無法先發制人，因為不知道如何應對，直到看到更多數據為止。「對我們來說，觀望和觀察是一個相當明確的決定。」

鮑爾指出，企業、市場參與者和預測者都在觀望事態發展，「每個人都在等待」。

他還表示，關稅衝擊尚未到來，政策對通膨影響可能短暫也可能更持久，至少未來一年，Fed 的通膨和就業目標不會取得進展。美國 GDP 可能上修，搶進口讓 GDP 難準確解讀。

鮑爾認為，GDP 數據傳遞一種訊號，而不包括庫存和政府支出的「私人國內最終購買」(PDFP) 數據可能又是另一種信號。這對一般大眾來說可能更難理解。整體來說，這種情況並不會真正改變 Fed 的政策路徑。

由於美中官員周四將在瑞士舉行會晤，金價漲幅恐受到限制。美銀全球研究的供需模型顯示，金價可以輕鬆突破每盎司 3000 美元，但目前不會超過每盎司 3500 美元，尤其是在貿易爭端緩解的情況下。