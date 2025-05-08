華郵：馬斯克星鏈計畫正悄悄受益於川普關稅談判

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 06:40

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美國總統川普執政期間推行的關稅政策對多數美國家庭造成物價壓力，卻意外為馬斯克 (Elon Musk) 帶來龐大商機。

根據《華盛頓郵報》週三 (7 日) 報導，全球首富馬斯克旗下 SpaceX 的星鏈 (Starlink)，近期與多個受美國關稅波及的國家簽署合作協議，令人關注其是否成為外交施壓的間接工具。

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該報導指出，非洲內陸國賴索托 (Lesotho) 在川普宣布「對等關稅」政策時，被課以高達 50% 的進口稅率，儘管該國對美貿易規模極小，卻仍無法倖免。僅兩週後，賴索托政府即與 Starlink 達成協議，成為該國首度引進衛星網路的服務商。

星鏈崛起背後：美關稅政策是否在為馬斯克鋪路？ (圖片：shutterstock)

根據一份美國國務院內部備忘錄，賴索托此舉旨在向華府展示歡迎美商的態度，藉此爭取在貿易談判中取得進展。

類似情況不僅止於賴索托。Starlink 幾乎在同一時期內，也先後與孟加拉、剛果民主共和國、印度、巴基斯坦、索馬利亞及越南等國達成合作協議。這些國家多數同樣面臨美方關稅壓力，或正積極尋求與華府修補貿易關係。

儘管川普政府未被發現明確推銷 Starlink，但根據報導，美方官員確有鼓勵相關國家優先考慮美國衛星網路業者。而在眾多競爭者中，Starlink 是規模最大、國際能見度最高的代表。

馬斯克 Starlink 搶進各國 (圖片：shutterstock)

報導指出，部分國家政府甚至為 Starlink「開綠燈」，如印度政府就加速了該公司的申請審批流程，意圖在與美方談判中釋出善意。

外界分析指出，美方推動本國企業擴展海外市場，背後或與中資企業的崛起有關。近年來，中國積極發展低軌衛星技術，意圖提供與 Starlink 對抗的平行選擇。美國則藉由關稅與貿易槓桿，加強美國科技出口競爭力。