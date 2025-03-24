馬斯克言行又惹事！星鏈與義大利合約談判全面停擺

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-24 15:40

‌



義大利國防部長 Guido Crosetto 接受採訪時表示，與星鏈的合約磋商已「全面停擺」，部分原因是相關焦點已經從技術層面轉向馬斯克的「聲明」。

‌



Crosetto 並未具體解釋「聲明」內容為何，但也凸顯馬斯克的形象恐將影響國家政策走向。

自 2021 年以來，「星鏈」一直為義大利提供服務。路透社引述消息人士報導，原本義大利考慮與馬斯克的 SpaceX 旗下公司達成為期五年、總價值 15 億歐元（16.2 億美元）的協議。但政府與「星鏈」之間的談判引發了反對派的憤怒，他們質疑將涉及國家安全的合約交給一個與美國總統川普關係密切的外國商人是否明智。

義大利在野黨質疑，將敏感通訊系統交由「與美國總統川普關係密切的外國商人」經手，可能牽動國家主權與資訊安全。

不過，Crosetto 強調，當局勢平靜下來時，談判將重新回到技術層面，「問題的關鍵是：什麼對國家最有用、最安全」。

市場分析師認為，這起事件已超越單純商業合作的範疇，實為一場圍繞科技自主、國安利益、美歐聯盟與地緣政治選邊站的角力戰。