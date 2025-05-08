最後幾艘免稅貨輪即將抵美 中國工廠恐面臨大規模停產

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 06:20

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目前美國對大多數中國進口商品的關稅稅率高達 145%，但尚未適用於仍在航行途中的貨輪。這也意味著，現階段進入美國港口的許多商品仍暫時免除額外關稅負擔。然而，這種海上寬限期即將結束，最後幾艘享有豁免的中國貨輪即將抵達美國西岸港口，大量中國工廠恐面臨數月停工的風險。

受到高關稅衝擊，大量美企已取消來自中國的採購訂單。部分企業採取觀望態度，尋找倉儲空間以延後報關，希望未來政策反轉。這一波供應鏈重組，將使中國大量工廠面臨數月停工的風險，對中國內部經濟造成嚴重打擊。

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美國部分媒體警告，此次關稅效應將導致「貨架空蕩，恐比新冠疫情更嚴重」，但觀察人士指出，這種比較忽略了現實結構。

即使在疫情高峰期，供應鏈尚可部分維持運作；而如今美國對中國的依賴度早已顯著下降，恐慌言論被認為是過度炒作。

根據貿易數據，自 2018 年以來，美國自中國的進口占比已從 21% 降至 13%；出口至中國的比重僅占國民生產毛額 (GDP) 的 7%。

免稅貨輪即將抵美 中國工廠恐面臨大規模停產 (圖：REUTERS/TPG)

反觀中國，雖對美出口占比已降至 15%，但其正處於嚴重通縮壓力下。且由於全球尚無可替代的等量消費市場，失去美國訂單將對其經濟造成結構性衝擊。

同時，中國對美國農產品的依賴仍難以撼動，雖比例自 2009 年的 29% 降至 2024 年的 13%，但糧食安全風險依舊存在。

美國風險有限，部分關鍵品項仍需中國，雖整體風險可控，美國在某些品類仍對中國高度依賴，包括 95% 布洛芬 (Ibuprofen) 來自中國；服裝與紡織品進口中，分別有約 20% 與 24% 來自中國；60% 至 80% 的消費電子產品 (如手機、筆電、遊戲機) 於中國製造；80% 的玩具也來自中國。

其中，非處方藥品的潛在短缺可能引發民生問題，但多數消費品則屬「可有可無」類別。

部分依賴中國供應商的中小企業將受最大衝擊，特別是進口包裝材料如瓶罐、紙盒、標籤等，勢必面臨價格上漲與利潤壓縮。

另外，直接從中國發貨的電商平台如 Temu、Shein、AliExpress 等，亦因漏洞被封堵而面臨高額關稅成本。

儘管已有部分美企將生產遷回本土或至其他亞洲國家，美國國內製造業仍難以快速填補空缺。若多國同時停產，供應鏈將面臨更嚴重斷裂風險。

川普政府聚焦於提高關稅與貿易談判，然而觀察人士指出，當前仍缺乏具體「美國製造」振興方案，難以應對潛在生產與物流斷層。

外界呼籲白宮應明確說明如何推動本土生產回流、提供產能補貼與技術支援等細節，以降低對外依賴風險。

在高關稅與內部通縮壓力交織下，中國正逼近經濟臨界點。若無法儘快調整策略，北京恐將面臨工廠關閉、失業攀升與社會動盪等多重挑戰。