美中高層會談週末登場 分析師憂進展有限

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 08:40

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與貿易代表葛里爾(Jamieson Greer) 預計本週末將在瑞士日內瓦與中國高層官員會談，展開新一輪貿易對話。儘管市場普遍歡迎雙方釋出對話訊號，但多位分析師警告，本次會議可能僅達成有限進展。

根據《MarketWatch》報導，這次會談將是美中貿易關係近期緊張升級後的首次高階接觸。亞太事務專家指出，真正的突破仍需美國總統川普與中國國家主席習近平親自介入。

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亞洲協會政策研究所中國分析中心研究員 Neil Thomas 指出：「日內瓦會談是初步的外交測試，並非高階談判」「兩國領導人仍主導最終決策，任何具體協議可能都得仰賴川普與習近平的直接對話。」

Thomas 認為，最佳情況下，雙方可能象徵性下調部分關稅，釋出善意，並為未來談判鋪路。相對而言，最糟的結果是雙方毫無行動，也未建立進一步對話的框架。

保守派智庫美國企業研究所 (AEI) 資深研究員 Derek Scissors 也表示，本輪會談的真正挑戰在於政治敏感性。

(圖：REUTERS/TPG)

他指出：「貝森特與中國副總理何立峰是合適的談判代表，但川普與習近平兩人都極度在意面子問題，若談判結果讓其中一方感到受辱，將不利後續進展。」

Scissors 稱：「實質議題大家都明白，就是降低關稅，但兩國元首更在意的是如何體面地下台，不丟面子。」

貝森特本人週一接受《福斯新聞》專訪時表示，週末會談的目標是「降溫」，並非立即敲定重大貿易協議。「我們必須先消除緊張，才可能推動真正進展。」

週二在國會聽證會上，民主黨紐約州眾議員 Nydia Velázquez 詢問貝森特，此次會議是否可被視為「進階談判」。貝森特回應：「我們是從這週六 (10 日) 才開始，這應該正是『不進階』的定義。」

當 Velázquez 進一步詢問對華強硬鷹派、川普顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 是否會出席時，貝森特明確表示：「他不會同行。」Velázquez 回應：「感謝老天。」該回答引發現場一陣笑聲。