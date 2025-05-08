印度、巴基斯坦交火升級 是否會演變為第四次印巴戰爭？

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-08 05:00

‌



印度空軍周三（7 日）凌晨對巴基斯坦境內 9 處地點發動空襲，連日緊繃印巴局勢徹底升級，巴基斯坦稱擊落 6 架印度軍機。

據美國《CNN》報導，巴基斯坦安全部門消息人士透露，巴方擊落 3 架法製「陣風」戰機、1 架蘇 - 30 戰機和 1 架米格 - 29 戰機。此外，印度 1 架「蒼鷺」無人機也被擊落。另一名巴基斯坦政府高階官員證實了這個消息。

‌



據《澎湃新聞》周三報導，復旦大學國際問題研究院副院長、研究員林民旺指出，從印度用「辛杜爾」（Sindoor）命名這次行動已經表明印度這次飛彈打擊就是為了報復上個月印度所說的恐怖襲擊，從目標選擇到通報多個國家，印度的軍事行動有限度。

林民旺說，印度也是在告訴巴基斯坦：「這個事情我點到為止，你不要太過了」。

林民旺認為，從過去 20 多年雙方邊境局勢升級時的情況判斷，雙方對危機管控有一套成熟、成功的經驗，非常清楚規則底線，爆發大規模持續衝擊或升級為戰爭的機率不高。

「巴方整體實力較弱，會保持克制。」林民旺表示。

另據香港《中通社》周三報導，軍事專家宋忠平說，現在說印巴爆發第四次印巴戰爭為時尚早，印度把這場軍事行動起名為「辛杜爾」，「辛杜爾」是什麼意思？它是一個宗教詞匯，意思是「有限」。

宋忠平稱，印度也不想把事情鬧得太大，所以大規模軍事衝突未必合適。印巴的軍事能力各有優長，從總體來看，印度佔有較大優勢，從品質來看，巴基斯坦的優勢更為明顯。