〈房產〉近20年最大交屋潮來了！第一季住宅使照核發爆量 北北桃供給大增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-07 17:28

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全台房市交易市況不振，市場降溫的狀況 2024 年第四季延續至今，但除了金融緊縮之外，更有全台交屋量大增的不利的因子出現，依內政部統計數據顯示，2025 年第一季全台住宅類的使用執照核發量高達 3 萬 1616 宅，創下自 2006 年有統計以來新高並以台北、新北及桃園的年增幅最大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，自 2020 年以來建商大舉推案，以工期 3-5 年計算，集中於近期交屋，是造成 2025 年第一季使用執照核發數量暴增的主因。

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對於新交屋的數量增加，永慶房屋先前預估，美國關稅或其他政策，影響全球或台灣經濟景氣可能影響購屋信心之外，全台在 2025 年有 13-14 萬戶新屋將交屋，由於過去幾年房價飆漲過多，可能會有部分屋主願意在新成屋讓利出場，每一個案會有約 10-15% 的轉售量，這些新交屋成屋也可能導引房市的向下修正。

而依內政部統計，2025 年第一季全台住宅類使用執照核發數量達 3 萬 1616 宅，較去年同期微幅成長 0.9%，顯示住宅完工量持穩；區域方面，台北市第一季住宅類使照核發數量達 2,；078 宅，年漲幅達 14.8%；而新北市則在六都中表現最為亮眼，核發量達 6833 宅，年增高達 67.1%；桃園市也有 13.5% 的成長，第一季使照量來到 6,144 宅；台中市則小幅成長 7.8%，使照核發數量為 5,222 宅。

相較之下，台灣南部表現較為疲弱，高雄市年減 25.5%，使照僅核發 3,257 宅，台南市亦下滑 7.6%，為 2200 宅。

而大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，使用執照數量的變化反映出 3-5 年以前的建商推案策略，其中此次使照核發數量大多集中於中部以北地區，與疫情後建商集中於新北、桃園以及台中等處重劃區推案趨勢相符，而南二都是在近 1-2 年才因半導體產業進駐議題，才有大舉建案出現，因此整體使照數量目前尚未有明顯增加的態勢。

徐佳馨提醒，近期國內外政經局勢多變，房市前景難以預料，自去年 9 月央行打房，沖淡過去新青安帶起的低總價案場買氣，加上銀行申貸限縮問題仍在，且房貸款利率仍屬較高檔次，雙雙打擊市場交易，同時近期美國關稅戰引動全球經濟變數，還有近年最大交屋潮持續推波助瀾，推案剩餘餘屋有待去化，種種原因之下，預估今年預售市場景氣恐怕需加把勁。

此外，根據內政部資料，2025 年第一季扣除農舍的住宅類全台核發建照數量達 3.5 萬宅，相較去年同期大漲 44.7%；其中，台北市 2632 宅，相較去年同期減少 15.4%；新北市達 6,435 宅，與 2024 年相比大漲一倍，漲幅高達 105.9%；桃園市今年首季建照核發數量則達 7005 宅，同樣大漲逾一倍，漲幅達 117.2%，也創下自 2017 年以來新高；台中市建照則核發 5792 宅，年增 48.6%；台南市僅核發 1635 宅，與去年同期相比略減 2%；而高雄市建照數量則回升至 4620 宅，年增 52.5%。