上曜新案 「國王湖」動土 總銷估近200億元爲九份子最大量體

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-07 13:27

‌



建商上曜 (1316-TW) 繼在台南的九份子重劃區推出湖映白案已近完銷後，再依既定計畫在今 (2025) 年推出另一九份子重劃區內 38 樓的重點住宅指標案「國王湖」，並在今 (7) 日動土，上曜董事長張祐銘說，上曜集團在台南的土地儲備量目前可建 10 萬建坪房屋，集團也將持續進行推案。

張祐銘並指出，除在台南的住宅持續開發，今年推案 250 億元，2026 估推案也超過百億元，並將跨出台南進行高雄及台北市的土地開發案上市銷售。「國王湖」則預計在 6、7 月開始銷售。

‌



上市建商上曜建設今天開工的「國王湖」為九份子重劃區再添新地標，坐擁近 3800 坪水岸首排大基地，規劃為 38 層、1012 戶的智慧住宅大樓，外觀設計導入全彩 LED 立面， 完工後將成為台南最高住宅建築。

上曜建設今天開工的「國王湖」建案，預估總銷近 200 億元，規劃 2-4 房住宅產品，坪數規劃 24-65 坪。