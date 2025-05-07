高盛：聯準會5月不會行動 在關稅衝擊下7月可能降息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-07 14:20

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聯準會為期兩天的貨幣政策會議於周二拉開序幕，官員們可能會討論關稅對經濟的影響。高盛預計，聯準會在 5 月的 FOMC 會議上不會採取行動，市場近乎一致的預期是聯準會將維持基準利率在 4.25% 至 4.5% 的水準。

高盛已將聯準會首次降息預測推遲至 7 月，此前他們預計聯準會最快將於 6 月降息。市場目前預計 6 月降息的可能性僅為 29%，低於一周前的 60%。

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根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，聯準會按兵不動的局面可能會持續下去，預計聯準會周三降息的可能性僅為 3.1%，但對於關稅可能在中長期帶來的經濟衝擊，決策官員們仍在密切觀察其演變。

高盛 Jan Hatzius 等分析師在近日報告中表示，與 2019 年貿易衝突期間相比，FOMC 對降息似乎設定了更高的門檻。如今通膨和基於調查的通膨預期都高得多，決策者需要看到更有說服力的經濟放緩證據才會採取行動。

針對關稅可能對經濟造成的潛在衝擊，高盛的經濟學家 David Mericle 在本周的一份評論中提出了具體的觀察和預測。根據 Mericle 的分析，經濟體系在受到衝擊後，通常需要一段時間才能將這些影響完全反映在主要的經濟數據上。他特別指出，從衝擊發生到轉化為例如失業率等更為具體的「硬數據」惡化，大約需要 3 個月的時間。

這項分析具有關鍵意義，因為關稅措施是在 4 月正式生效的。根據 Mericle 的推估，這意味著關稅對經濟，特別是就業市場的全面影響，預計將從夏季開始在官方公布的政府數據中逐漸顯現，並可能「敲響警鐘」。

市場的邏輯在於，隨著高盛預測的關稅影響在夏季浮現，特別是如果關稅確實如預期般開始對就業市場造成壓力，聯準會將可能被迫考慮降息以提振經濟，即使這可能與其對抗通膨的目標產生衝突。

如果聯準會如預期般維持利率穩定，川普不太可能對這項決定感到滿意。