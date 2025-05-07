黃仁勳：中國AI市場將達500億美元 錯過是巨大損失

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 12:05

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，中國人工智慧市場規模可能在未來兩到三年內達到約 500 億美元，錯失這一市場將是「巨大的損失」。

他強調，能夠在中國銷售產品將帶來收入與稅收，並「在美國創造大量就業機會。」這席話彷彿暗示川普，企業獲得准入中國市場至關重要。

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黃仁勳接受 CNBC 採訪時指出，「我們必須保持靈活」，無論政府的政策為何，只要最符合國家的利益，我們都會支持。

輝達是全球領先的圖形處理器（GPU）供應商，這項技術推動了人工智慧（AI）的爆發式成長，也使該公司市值攀升至近 3 兆美元。不過，上個月川普政府限制了輝達 H20 晶片出口中國，除非事先取得許可。這款晶片是針對先前美國出口限制所設計的，與全球其他地區使用

輝達表示，這項限制將導致其本季承擔 55 億美元的費用，是美中貿易緊張可能減緩該公司歷史性成長的最明顯跡象。4 月底，執行長黃仁勳在華盛頓特區的一場科技會議上表示，中國在 AI 領域「並不落後」，並稱華為是「全球最強大的科技公司之一」。

輝達股價今年迄今下跌約 15%，此前在 2023 年幾乎翻了三倍。該公司預定在 5 月 28 日公布財報。根據 LSEG 數據，分析師預期其營收將年增 65%，達到 431 億美元。儘管輝達的成長速度仍遠超其他超大市值科技公司，但成長趨勢已明顯放緩，因為該公司去年同期的營收成長超過 260%。