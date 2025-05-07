Nike、Adidas皆遭殃 76鞋廠聯名請願川普豁免關稅

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 16:20

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美國總統川普發起的對中關稅政策近期再度升溫，引爆美國鞋類市場強烈反彈。包 Nike(NKE-US) 、Adidas、Skechers (SKX-US) 及 Under Armour (UA-US) 在內的 76 家鞋類品牌聯名請願，要求美國政府豁免針對中國商品的「對等關稅」，以避免中小企業倒閉潮席捲整個行業。

根據美國鞋類分銷商與零售商協會（FDRA）發起的聯名信，許多平價鞋款品牌無力承擔高達 150% 至 220% 的綜合關稅負擔，導致供應鏈陷入混亂。許多訂單已被暫停，美國市場的鞋類庫存可能很快就會短缺。

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洛杉磯港口出現「有箱無貨」的奇特現象，34% 的鞋類訂單被迫暫停，連帶香港至美國的航線也有高達 41% 班輪取消，反映整體供應鏈遭受全面衝擊。

來自中國的一位出口商表示，儘管仍持續出貨，但過去兩週訂單已下滑超過 30%。高額關稅加上市場需求不明，讓許多出口商不敢再進行大量備貨，轉向保守經營以降低風險。

此外，美國自 5 月 2 日起終止對來自中國、單價低於 800 美元的包裹免稅優惠，堵上以往藉由「拆單」避稅的灰色通道，造成許多中小企業無法繼續在美國市場生存。不少品牌紛紛終止發貨或退出市場，電商平台則被迫提高售價並調整物流策略。

同時，受到新關稅政策影響，中國熱門電商平台 Temu 也已停止中國直送，改為由美國本地倉庫出貨，這對於依賴中國製造和大規模網路廣告的中小電商構成重大打擊。

Temu 與 Shein 在美國的廣告投放量已排名僅次於亞馬遜 (AMZN-US) ，顯示此波關稅政策對其影響之深。

關稅進一步影響到 Temu 與 Shein。（圖：Shutterstock）