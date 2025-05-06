黃金價格升至兩周高點 受避險需求與聯準會決議預期影響
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-06 14:10
由於對美國總統川普關稅計畫的擔憂，提振了人們對避險金屬的興趣，同時投資者等待即將召開的聯準會政策會議，黃金價格周二 (6 日) 強漲，升至兩周高點。
周二早盤，現貨黃金價格上漲 0.7% 至每盎司 3357.63 美元，盤中曾觸及自 4 月 22 日以來的最高點。美國黃金期貨上漲 1.3% 至 3366.10 美元。技術面來看，黃金價格已回升至 3000 美元關卡，及其關鍵小時移動平均線上方，這使得短期偏向更為看漲。
本周，川普宣布了一項對海外製作電影徵收 100% 關稅的計畫，並表示打算在未來兩周內宣布藥品關稅。這些關稅威脅可能導致美元的金融混亂，促使投資人回歸黃金這一避險資產，以對沖投資組合的波動性。
除了關稅，投資人也在密切關注即將在本周公布的美國聯準會利率決議及主席鮑爾的談話，希望從中獲取聯準會未來利率走向的線索。
聯準會自去年 12 月以來，一直將政策利率維持在 4.25% 至 4.50% 的區間。市場策略師認為，聯準會釋放的任何鴿派信號都可能進一步支撐金價，強化其上漲動能，因為無息資產的黃金在低利率環境中更具吸引力。市場預計，聯準會此次很可能會維持利率不變。
其他因素也持續支撐著金價。ETF 持有量正在追趕上來，且全球各國央行仍在持續購買黃金供應。此外，更廣泛的市場和經濟前景，包括美元的潛在風險、亞洲貨幣的重估談話、全球經濟不確定性以及通膨擔憂，都為黃金保持支撐提供了理由。
在其他貴金屬方面，現貨白銀上漲 1.7% 至每盎司 33.05 美元，鉑金上漲 1.5% 至 973.20 美元，鈀金上漲 1% 至 950.66 美元。
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