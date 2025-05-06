黃金價格升至兩周高點 受避險需求與聯準會決議預期影響

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-06 14:10

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由於對美國總統川普關稅計畫的擔憂，提振了人們對避險金屬的興趣，同時投資者等待即將召開的聯準會政策會議，黃金價格周二 (6 日) 強漲，升至兩周高點。

周二早盤，現貨黃金價格上漲 0.7% 至每盎司 3357.63 美元，盤中曾觸及自 4 月 22 日以來的最高點。美國黃金期貨上漲 1.3% 至 3366.10 美元。技術面來看，黃金價格已回升至 3000 美元關卡，及其關鍵小時移動平均線上方，這使得短期偏向更為看漲。

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除了關稅，投資人也在密切關注即將在本周公布的美國聯準會利率決議及主席鮑爾的談話，希望從中獲取聯準會未來利率走向的線索。

聯準會自去年 12 月以來，一直將政策利率維持在 4.25% 至 4.50% 的區間。市場策略師認為，聯準會釋放的任何鴿派信號都可能進一步支撐金價，強化其上漲動能，因為無息資產的黃金在低利率環境中更具吸引力。市場預計，聯準會此次很可能會維持利率不變。