jpp-KY 4月營收年增5成 台幣飆漲和關稅戰影響有限

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-07 10:11

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jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 公布 4 月合併營收達 2.55 億元，雖較 3 月歷史新高略減 8.52%，但仍維持在歷史相對高檔，接近今年 1 月的高水準，年增幅也達 54.26%，並未受關稅戰影響，展望後市，jpp 表示，匯率波動影響有限，訂單穩健推進中，全年展望持續樂觀。

對於近期新台幣兌美元匯率波動幅度擴大，經寶說明，因是長期設立於泰國的製造型企業，本位貨幣和主要營收幣別均為泰銖，並未以新台幣結算，因此匯率波動對實質營運影響有限。

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經寶強調，營收來源多元，具備對匯率波動的良好抵禦能力。

經寶 4 月營收較上月下滑主要是因適逢泰國潑水節假期影響，屬工作天數減少的季節性因素，經寶表示，目前機構件接單穩定，客戶能見度良好，預期潑水節過後將恢復高度成長的趨勢。

經寶客戶正在積極布建 AI 伺服器的基礎建設，AI 與高效能運算應用加速導入水冷機構件，因此，經寶目前除了協助主要客戶生產新一代的通用型機櫃，也積極與其他客戶開發水對氣機櫃組裝與水冷散熱機構件，產能利用率持續攀升中。

另一方面，經寶自動化噴烤漆產線和新廠房建設如期推動，產能瓶頸有望逐步緩解。