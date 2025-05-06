新台幣強勢升值 雙鴻林育申坦言4、5月將產生匯損

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-06 18:56

‌



散熱廠雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申今 (6) 日出席「AI NEXT FORUM」，會後接受媒體訪問，指出近期新台幣強勢升值，坦言 4 月及 5 月將產生一定匯損，需重新評估資產，且因產品以美元計價，短期內無法調整價格。

林育申表示，新台幣於 4 月已經升值一段，加上 5 月這幾天又再度狂升，坦言對雙鴻而言將產生一定匯損。至於目前處於新世代產品的轉換期，雙鴻是否藉此重新報價以減少匯兌損失，林育申則說，現階段尚未與客戶談新價格，需等匯率穩定後再做調整與協商。

‌



雙鴻今天公告 4 月營收 20.17 億元，月增 16.2%，年增 65.9%，寫下單月新高紀錄；累計今年前 4 月營收 64.31 億元，年增 47.3%。林育申指出，看好第二季及下半年營運持續往上。

另外，林育申今天在「AI NEXT FORUM」中以「AI 基礎設施與先進散熱技術」為題發表演講，指出 AI 驅動算力，並進一步推升散熱需求，而水冷散熱的 PUE 可輕易達到 1.1，將較氣冷散熱省下三分之一的電力，未來 AI 機房水冷散熱趨勢已不可逆。