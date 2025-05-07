search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 新昕纖(4406)4月營收5,892萬元年增率高達106.6％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 12:15


新昕纖(4406-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣5,892萬元，年增率106.6%，月增率37.02%。

今年1-4月累計營收為1.83億元，累計年增率59%。

最新價為9.64元，近5日股價上漲0.93%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.55%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：-4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 5,892萬 107% 37%
25/3 4,300萬 52% -2%
25/2 4,366萬 91% 18%
25/1 3,707萬 5% -26%
24/12 5,039萬 20% 5%
24/11 4,778萬 42% -15%

新昕纖(4406-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為特多龍加工絲。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收新昕纖

相關行情

台股首頁我要存股
新昕纖9.82+0.72%
美元/台幣30.250-0.10%

延伸閱讀



    Empty