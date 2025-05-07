營收速報 - 新昕纖(4406)4月營收5,892萬元年增率高達106.6％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 12:15
今年1-4月累計營收為1.83億元，累計年增率59%。
最新價為9.64元，近5日股價上漲0.93%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.55%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：-4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|5,892萬
|107%
|37%
|25/3
|4,300萬
|52%
|-2%
|25/2
|4,366萬
|91%
|18%
|25/1
|3,707萬
|5%
|-26%
|24/12
|5,039萬
|20%
|5%
|24/11
|4,778萬
|42%
|-15%
新昕纖(4406-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為特多龍加工絲。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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