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鉅亨速報

營收速報 - 2025年5月7日台股中小型公司4月營收一覽（新增143家）

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 07:55


本次公布4月營收一覽

截至台北時間2025年5月7日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計281家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華洋精機-其他電子業 1,910萬 721.4%
榮炭-電子零組件業 1.09億 389.9%
富華新-建材營造業 1.06億 332.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
因華-生技醫療業 3,583萬 1156.3%
美達科技-其他電子業 2,009萬 83.0%
光鼎生技-生技醫療業 2,562萬 42.3%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達281家。其中營收年增大於 25％有77家，年增小於-20％有34家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 30家
介於10～50億 >= 0% 53家
介於10～50億 < 0% 25家
介於10～50億 <= -20% 21家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 47家
小於10億 >= 0% 66家
小於10億 < 0% 25家
小於10億 <= -20% 21家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華洋精機-其他電子業 1,910萬 721.4%
通用幹細胞*-生技醫療業 641萬 550.5%
榮炭-電子零組件業 1.09億 389.9%
富華新-建材營造業 1.06億 332.0%
青雲-電腦及週邊設備業 5.02億 277.9%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
因華-生技醫療業 3,583萬 1156.3%
通用幹細胞*-生技醫療業 641萬 535.7%
力旺-半導體業 5.43億 484.0%
禾榮科-生技醫療業 77萬 234.1%
廣錠-電腦及週邊設備業 2,818萬 128.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收4月營收其他電子業華洋精機其他電子業華洋精機

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富華新38.35+0.92%
美達科技46.05-0.54%
青雲65.3+3.65%
力旺2555-1.73%
廣錠31.3+0.00%
華洋精機108-0.29%
榮炭20.05+1.57%
因華14.95-1.52%
光鼎生技46+1.77%
通用幹細胞*14.25-0.97%
禾榮科393-1.24%

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