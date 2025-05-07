營收速報 - 2025年5月7日台股中小型公司4月營收一覽（新增143家）
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 07:55
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2025年5月7日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計281家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華洋精機-其他電子業
|1,910萬
|721.4%
|榮炭-電子零組件業
|1.09億
|389.9%
|富華新-建材營造業
|1.06億
|332.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|因華-生技醫療業
|3,583萬
|1156.3%
|美達科技-其他電子業
|2,009萬
|83.0%
|光鼎生技-生技醫療業
|2,562萬
|42.3%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達281家。其中營收年增大於 25％有77家，年增小於-20％有34家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|30家
|介於10～50億
|>= 0%
|53家
|介於10～50億
|< 0%
|25家
|介於10～50億
|<= -20%
|21家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|47家
|小於10億
|>= 0%
|66家
|小於10億
|< 0%
|25家
|小於10億
|<= -20%
|21家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華洋精機-其他電子業
|1,910萬
|721.4%
|通用幹細胞*-生技醫療業
|641萬
|550.5%
|榮炭-電子零組件業
|1.09億
|389.9%
|富華新-建材營造業
|1.06億
|332.0%
|青雲-電腦及週邊設備業
|5.02億
|277.9%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|因華-生技醫療業
|3,583萬
|1156.3%
|通用幹細胞*-生技醫療業
|641萬
|535.7%
|力旺-半導體業
|5.43億
|484.0%
|禾榮科-生技醫療業
|77萬
|234.1%
|廣錠-電腦及週邊設備業
|2,818萬
|128.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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