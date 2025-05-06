談台幣轉貶 央行：預期明顯轉向 甜甜價出來大家就會進場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-06 18:51

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新台幣今 (6) 日由升轉貶，終場收在 30.28 元，貶值 1.35 角，台灣央行外匯局長蔡炯民表示，主要原因是「市場預期有比較明顯的改變」，「市場傳言甜甜價出來，大家就會進場」，個人是這樣，廠商也是這樣。

新台幣今日最高又突破 30 元整數關卡，來到 29.988 元，全日高低價差 3.07 角，終場收在 30.28 元，貶值 1.35 角。

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蔡炯民指出，昨天之前市場預期確實非常強烈，經過央行一再溝通，「市場上可能比較理解了」，其實央行這幾天的調節都是差不多，並非今天的調節力道特別強。

蔡炯民提到，4 月以來央行確實是經常買匯，主要是因匯市波動比較大，必須提供流動性，而今天看到市場回到比較理性情形，沒有強烈預期，需求就暫時退場，供需恢復到與過往比較接近，「大家覺得美元市場還是有其吸引力」。