談台幣轉貶 央行：預期明顯轉向 甜甜價出來大家就會進場
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-06 18:51
新台幣今 (6) 日由升轉貶，終場收在 30.28 元，貶值 1.35 角，台灣央行外匯局長蔡炯民表示，主要原因是「市場預期有比較明顯的改變」，「市場傳言甜甜價出來，大家就會進場」，個人是這樣，廠商也是這樣。
新台幣今日最高又突破 30 元整數關卡，來到 29.988 元，全日高低價差 3.07 角，終場收在 30.28 元，貶值 1.35 角。
蔡炯民指出，昨天之前市場預期確實非常強烈，經過央行一再溝通，「市場上可能比較理解了」，其實央行這幾天的調節都是差不多，並非今天的調節力道特別強。
蔡炯民提到，4 月以來央行確實是經常買匯，主要是因匯市波動比較大，必須提供流動性，而今天看到市場回到比較理性情形，沒有強烈預期，需求就暫時退場，供需恢復到與過往比較接近，「大家覺得美元市場還是有其吸引力」。
蔡炯民再次強調，外資進來就要投入買股，若對台股賣超完就應該走，而進出口廠商需要承作遠期外匯也採取實需原則，要提供必要單據，否則央行就要抓炒匯嫌疑。
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