華碩積極打造ROG為生活態度品牌 電競鍵盤表現亮眼耳機增長迅速

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-06 16:41

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 旗下電競品牌 ROG 今 (6) 日召開電競新品暨潮流空間 Ninja Taipei 合作發布會，電競裝備產品企劃總監李偉正表示，此次選擇 Ninja Taipei 作為合作場地，主要看中其年輕氛圍，希望透過跨界合作接觸更多群體，不僅限於純電競玩家，更擴及動漫、漫畫等泛流行文化愛好者，希望將 ROG 定位為生活態度品牌。

李偉正指出，ROG 電競配件部門近年來投資力度大增，品牌排名已在部分展會銷售攤位中躍居前一二位，雖然華碩在電競配件領域起步較晚，但追趕速度快，目前投資力度已超越許多競爭對手，積極朝向市場領先地位邁進。

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產品線方面，李偉正指出，華碩 ROG 起初專注於主機板，後來拓展至 PC、筆電及桌機，近年才進入電競配件市場，而 ROG 目前鍵盤產品表現最為突出，主要得益於市場呈現百家爭鳴態勢，競爭相對開放，滑鼠市場則面臨部分品牌獨占局面，但 ROG 亦緊追在後。

李偉正表示，耳機市場目前正處於快速成長階段，ROG 耳機產品線也呈現成長態勢，尤其今年第一季表現亮眼，整體而言，電競配件市場近年來在遊戲大作不斷推出下，呈現小幅成長，但 ROG 品牌在全球表現優於整體市場，特別是在台灣市場表現格外出色。

此次快閃店以「ROG Lab」為設計意象，結合新品 ROG Azoth X 的星際元素，呈現太空站實驗艙氛圍。