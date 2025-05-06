央行防禿鷹炒匯 將專案金檢外資匯入買股、賣股後匯出和進出口商遠匯
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-06 18:11
台灣央行今 (6) 日公布我國 4 月底外匯存底來到 5828.32 億美元，較上月底增加 48.1 億美元，創歷史新高；對於今日新台幣轉貶，央行外匯局長蔡炯民說，市場趨於回歸理性，會開始對銀行進行專案金檢，著重三個方向慎防炒匯。
蔡炯民表示，我國外匯存底約有 8 成多持有美債等有價債券，其餘還有短期流動性存款等。
對於央行總裁楊金龍示警有禿鷹伺機而動，蔡烱民進一步提到，近期將對銀行專案金檢，主要著重在外資匯入後是否投入股市，或賣股後沒有撤出坐等新台幣升值，同時，也要看進出口商承作遠期外匯有否符合實需原則。
央行統計，外資 4 月匯出本金約 46 億美元，主要是盈餘匯出，不過，4 月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共 7219，較上月續增 130 億美元，約當外匯存底 124%，月增 1 個百分點。
而 4 月外匯存底創新高主要因素為，外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。
4 月主要貨幣兌美元升值，其中，由於美元指數續跌 4.55%，歐元強彈 4.94%，英鎊升值 3.3%，加幣升值 3.4%，日元升值 4.48%，新台幣升值 3.5%，澳幣升值 1.86%，人民幣則小貶 0.11%。
觀察各國外匯存底，中國最新統計至 3 月底來到 3.2407 兆美元，月增 135 億美元，日本為 1.1033 兆美元，月增 103 億美元，瑞士 8223 億美元，月增 73 億美元，南韓 3 月來到 3857 億美元，印度至 4 月 25 日來到 5807 億美元，月增 157 億美元，而沙烏地阿拉伯為 4296 億美元，月增 209 億美元，新加坡為 3673 億美元，香港為 3959 億美元。