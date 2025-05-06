央行防禿鷹炒匯 將專案金檢外資匯入買股、賣股後匯出和進出口商遠匯

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-06 18:11

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台灣央行今 (6) 日公布我國 4 月底外匯存底來到 5828.32 億美元，較上月底增加 48.1 億美元，創歷史新高；對於今日新台幣轉貶，央行外匯局長蔡炯民說，市場趨於回歸理性，會開始對銀行進行專案金檢，著重三個方向慎防炒匯。

蔡炯民表示，我國外匯存底約有 8 成多持有美債等有價債券，其餘還有短期流動性存款等。

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央行統計，外資 4 月匯出本金約 46 億美元，主要是盈餘匯出，不過，4 月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共 7219，較上月續增 130 億美元，約當外匯存底 124%，月增 1 個百分點。

而 4 月外匯存底創新高主要因素為，外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

4 月主要貨幣兌美元升值，其中，由於美元指數續跌 4.55%，歐元強彈 4.94%，英鎊升值 3.3%，加幣升值 3.4%，日元升值 4.48%，新台幣升值 3.5%，澳幣升值 1.86%，人民幣則小貶 0.11%。