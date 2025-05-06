〈台新金法說〉台新人壽RBC仍處健康水準 台幣暴升不影響新新併進程

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 21:22

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台新金 (2887-TW) 今 (6) 日召開 2025 年第一季法說會，談及近期新台幣強升對壽險業的衝擊，總經理林維俊坦言，以往從未見過短時間大幅升值，台新人壽本身問題不大，目前估算 RBC 仍逾 300%，處於相當健康水準，但對新光人壽確實影響較大，他強調，新壽近期已有現增、發次債等籌資規劃，此次匯率風波絕對不會影響到合併進程。

新台幣兌美元匯率近 2 個交易日暴力升值 6.2%，美元資產滿手的壽險業首當其衝，談及對台新人壽的影響，林維俊解釋，根據試算，新台幣匯率每波動 1 角，會影響台新人壽約 8000 萬元，外匯淨曝險方面，扣掉避險部位後，因幣別錯配的比例不到 17%，相較業界水準低很多，此次新台幣強升對台新人壽的影響其實不大。

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林維俊進一步指出，以目前新台幣兌美元匯率約 30 元來試算、股市維持在昨 (5) 日收盤價，台新人壽的資本適足率 (RBC) 仍超過 300%，大約落在 306%，仍是相當健康的水準。

林維俊表示，短時間大幅升值是以往沒看過，過去最長花 14 個月台幣才升值 1.5 元，但近期兩天內就升值近 2 元，匯率波動確實對壽險產業有很大的影響，不過，包括總統、央行總裁都已出面信心喊話，金管會也正努力協助壽險公司處理問題。

林維俊說，金管會已於 3 月 31 日正式核准台新金控與新光金控的合併案，合併基準日訂於 2025 年 7 月 24 日，銀行、人壽、證券和投信等主要子公司的合併規劃將在 2 年內完成，強調此次匯率風波「絕對不影響兩家金控合併案往前走」。

新光人壽方面，林維俊補充，新壽原先就有籌資規劃，新光金今年 6 月底前將對新壽現金增資 70 億元，新壽近期也將發行新台幣 250 億元等值的美元次債，合計 320 億元可計入新壽 RBC。

此外，台新金目前帳上仍有超過 200 億元的現金部位，有必要時，也可協助所有子公司的業務發展，「有子彈在手上」。