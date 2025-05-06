致力投入永續金融 富邦金、北富銀獲《遠見》ESG企業永續獎肯定

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 18:20

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《遠見雜誌》今 (6) 日舉辦 2025 第 21 屆《遠見》ESG 企業永續獎，富邦金控攜手產官學實踐金融影響力，第六度受到評審團肯定，榮獲「綜合績效 - 金融保險業績優獎」；另子公司台北富邦銀行深耕 8 至 18 歲兒童及青少年金融教育，榮獲「傑出方案 - 教育推廣組績優獎」。

《遠見》ESG 企業永續獎為台灣歷史最悠久、最具公信力的企業永續獎之一，今年獎項分為「綜合績效」、「傑出方案」兩大類，共吸引 150 家企業、231 件方案報名角逐榮耀。

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面對國際政經局勢的轉變，全球永續發展遇到逆風的情況下，富邦金控董事長蔡明興表示，相信危機與轉機共存，富邦金控堅持領跑永續發展的淨零路徑，持續深化連結永續策略與金融核心業務，領航資本市場朝永續的方向前進。因此，富邦金控仍致力以金融力量催化台灣永續轉型，堅持擴大永續金融影響力，訂定 2030 年綠色金融達新台幣 2.9 兆元的目標，並持續透過綠色金融投融資、綠能科技投資等作為，全力支持產業淨零轉型。

富邦金控已連續 16 年穩居金控每股獲利王，除了追求績效穩健成長，更秉持金融業的角色就是支持產業和社會轉型，為台灣永續轉型各重要面向提供協助。針對資金面，與台北市政府合作發行首檔政府社會責任債、推出全台首件永續供應鏈金融合作案，提供永續指標連結融資產品，協助友達光電與其供應鏈夥伴共同減碳、推動全臺金額最高漁電共生聯貸案；更運用以大帶小影響力，舉行 SBT、永續經濟活動認定參考指引等減碳議合工作坊，總計邀請逾 50 家上市櫃企業參與。

近年當金融詐騙成為嚴重社會問題，北富銀為守護民眾資產，運用 AI 專利技術建置防詐預測模型，與公私部門合作組成「鷹眼識詐聯盟」，至 2024 年共協助 35 家金融機構運用此系統，並成功圈存 3.6 億元不被詐騙集團移轉；此外，富邦亦投入社會美學教育，於台北市中心打造 3000 坪富邦美術館，在客戶與民眾心中種下藝術文化種子。

富邦金控榮獲遠見 ESG 企業永續獎「綜合績效 - 金融保險業績優獎」，由金管會主委彭金隆 (圖左) 頒獎予富邦金控人資長兼永續發展處處長劉菁宜。(圖 / 富邦金提供)

北富銀深耕金融教育 賦能兒童及青少年成長

金融素養不僅關乎個人生活品質，更是影響社會發展的重要關鍵。北富銀鎖定 8 至 18 歲兒童及青少年族群，展開一系列金融培力行動。其中，「小富翁理財營」舉辦迄今已邁入 26 年，培育超過 7,600 名小富翁，是國內最早結合金融職能的兒童理財教育營隊；「小富翁成長日記」透過遊戲化的線上課程，協助全台各地學子厚植金融素養，縮短城鄉資源差距，累積逾 8 萬人次受益；「羽翼分行」則為特教生設計了長期培力課程並提供行員實習崗位，讓特殊孩子能在職場裡鍛鍊就業能力，實現自我價值。

秉持富邦金控 ESG 策略，北富銀將積極擴大影響力，除了持續推行各項青少年培力計畫外，更會攜手 One-Forty 移工教育文化協會、親子天下教育創新中心等三方機構，整合跨界教育資源，以金融賦能未來，成就無限可能。