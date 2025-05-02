金控最強股利王 富邦金擬配現金4.25元+股票0.25元 股息殖利率衝5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-02 20:07

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40 萬名股東注意！富邦金控 (2881-TW) 今 (2) 日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利 4.25 元及股票股利 0.25 元，合計總股利配發 4.5 元，超過國泰金的 3.5 元現金股利，成為金控中最強股利王，總股利暨現金股利均創下歷史新高紀錄，總股利配發率 41.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。以今天收盤價 85 元推算，光是現金殖利率就達 5%，股息配發率近 4 成。

富邦金 2024 年稅後純益為 1508.2 億元，每股稅後純益 (EPS) 10.77 元，為金控業獲利雙冠王，並連續 16 年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金表示，現金股利發放是綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。

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子公司富邦人壽 2024 年稅後獲利 1026.6 億元、淨值 6138.5 億元，均創歷年新高，在各項指標皆符合法令規範下，已於 4 月 29 日董事會通過盈餘分派，待主管機關同意後，預計上繳現金 210 億元。富邦人壽上繳現金股利後，2024 年底資本適足率仍維持 350% 以上，顯示富邦人壽財務業務健全、資本水準充裕。

除了現金股利 4.25 元之外，富邦金此次同時配發股票股利每股 0.25 元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇。