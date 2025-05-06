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鉅亨速報

營收速報 - 九豪(6127)4月營收9,683萬元年增率高達35.18％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 16:15


九豪(6127-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣9,683萬元，年增率35.18%，月增率16.05%。

今年1-4月累計營收為3.49億元，累計年增率18.25%。

最新價為17.45元，近5日股價下跌-1.72%，相關電子零組件類指數下跌-0.83%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+191 張
  • 外資買賣超：+191 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 9,683萬 35% 16%
25/3 8,343萬 4% 1%
25/2 8,266萬 39% -4%
25/1 8,603萬 2% 8%
24/12 7,964萬 7% -7%
24/11 8,603萬 27% -3%

九豪(6127-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為氧化鋁陶瓷基板之製造、加工及買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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