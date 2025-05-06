營收速報 - 九豪(6127)4月營收9,683萬元年增率高達35.18％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 16:15
今年1-4月累計營收為3.49億元，累計年增率18.25%。
最新價為17.45元，近5日股價下跌-1.72%，相關電子零組件類指數下跌-0.83%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+191 張
- 外資買賣超：+191 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|9,683萬
|35%
|16%
|25/3
|8,343萬
|4%
|1%
|25/2
|8,266萬
|39%
|-4%
|25/1
|8,603萬
|2%
|8%
|24/12
|7,964萬
|7%
|-7%
|24/11
|8,603萬
|27%
|-3%
九豪(6127-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為氧化鋁陶瓷基板之製造、加工及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 客戶訂單未變動 密切觀察半導體關稅影響
- 關稅延燒、企業整併大升級！勤業眾信看好稅制鬆綁 有利中小企業布局「控股公司」
- 亞泰影像AOI檢測應用Q1已有出貨實績 將朝更多型號開發產品
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至8.08元，預估目標價為150元