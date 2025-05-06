信錦首季EPS1.05元 新客戶開始挹注業績表現

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-06 20:43

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樞紐及機構件廠信錦 (1582-TW) 今 (6) 日召開董事會，公告年第一季財報，稅後純益 1.51 億元，季減 33%、年減 38%，每股純益 1.05 元。信錦表示，新客戶已經開始貢獻挹注業績表現，將加速新應用領域的開發。

信錦第一季營收 22.43 億元，約持平前季水準、年增 4.5%；毛利率 26.4%，季減 0.8 個百分點、年減 2.8 個百分點；營業利益 3.13 億元，營益率 12.4%，季增 0.8 個百分點、年減 1.4 個百分點。

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信錦表示，由於國際地緣政治風險上升與關稅政策帶來的高度不確定性挑戰，將透過彈性的生產資源配置，積極配合客戶與供應鏈動態調整，以深化合作關係及維持產業競爭力。