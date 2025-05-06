桃鐵地下化經費增加739億元 通車延至2033年

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-06 19:51

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交通部鐵道局今 (6) 日宣布，台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，目前穩步推進，整體計畫進度已達 32.63%，今年下半年到明年期間開始施作主體工程。但鐵道局也表示，受營建原物量大漲、發包多次流標及平鎮路段南延 1 公里多等因素影響，建設經費從 1,048 億增至 1,817 億元，完成工期將從 2030 年延至 2033 年。

鐵道局指出，該計畫北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台 66 線，路線全長 17.9 公里，沿線將改建桃園、內壢、中壢 3 座既有車站，並新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮 5 座通勤車站。其中桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線 G07 站及機捷延伸線 A23 站共構，通車後將可有效串聯機場捷運及桃園捷運路網，大幅提升整體軌道路網運輸效能。

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鐵道局指出，桃地計畫工程規模龐大且工序界面繁複，部分既有車站站體、月台及軌道需配合新建及遷移。鐵道局坦言，營建市場原物料上漲及勞工短缺確實對工程帶來嚴峻挑戰，部分工程甚至招標 3 次都流標，為加快建設速度，採取彈性發包策略，分階段推動工程，自 2021 年起，已完成 8 件臨時軌先期工程發包施工，並陸續完成平鎮車站路段、中路車站路段、中壢車站路段、桃園車站路段及中原車站路段等主體工程發包作業。