財長率團出席2025年亞洲開發銀行年會 向總裁神田真人抗議我會籍名稱遭更動

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-06 16:23

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財政部表示，2025 年亞洲開發銀行（ADB）第 58 屆理事會年會於 5 月 4 日至 7 日於義大利米蘭舉行，由財政部部長莊翠雲以理事身分率銀行公會理事長董瑞斌、國際合作發展基金會秘書長黃玉霖及駐米蘭辦事處處長林讚南積極參與會議各項重要議程及雙邊交流；對我國會籍名稱遭單方面更動一事，莊翠雲於會見 ADB 總裁神田真人時，重申表達我國持續且堅定之抗議。

財政部說明，莊翠雲在聲明中，肯定 ADB 持續推動組織制度革新以更符合會員國需求，以及對引入私部門資源、數位轉型及女性參與之重視，並呼籲 ADB 對太平洋小型島嶼國家因應氣候變遷提供支持，她亦對 2 月甫上任之新任總裁神田真人致力推動具影響力及現代化發展方案等方向表達期許。

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財政部進一步表示，神田總裁在本年年會中宣示亞銀四個推動亞太地區轉型變革的核心方向，包括擴大糧食系統轉型融資規模、投資數位科技改善會員國教育、金融與市場的可及性、推動現代化與連結能源系統及擴大對韌性基礎建設投資。

財政部說明，對我國會籍名稱遭單方面更動為「Taipei,China」(「逗點後空一格」改為「逗點後不空格」) 一事，莊翠雲除在理事商務會議外並於會見神田總裁時，重申表達我國持續且堅定之抗議。作為 ADB 創始會員，我國踐行會員國義務，並致力分享發展經驗。我方呼籲 ADB 及所有會員國堅守相互尊重原則，確保所有會員國均享有公平待遇及平等參與 ADB 活動之機會。