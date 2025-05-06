美AI擴散出口管制架構下周四生效前夕 輝達與Anthropic爆發技術封鎖中國論戰

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-06 15:50

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在美國《人工智慧擴散出口管制框架》即將於下周四 (15 日) 生效之際，輝達(NVDA-US) 與 AI 新創公司 Anthropic 的公開交鋒引發全球科技界震動。這場圍繞著「中國是否透過走私取得高階晶片」的爭議，不僅揭露美國 AI 產業界對科技封鎖政策的分歧，更折射出中美 AI 競爭的複雜態勢。

輝達上周四 (1 日) 公開發表聲明駁斥 Anthropic 關於「外國走私者假扮孕婦夾帶晶片或混入活龍蝦」的指控，稱其說法是「無稽之談」。

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輝達發言人說：「美國企業應聚焦技術創新，而非編造荒誕故事。」這一回應直指 Anthropic 先前發布的部落格內容。Anthropic 聲稱中國走私者透過非常規手段獲取先進晶片，以繞過美國出口管制。

這場爭端的核心在於美國前總統拜登推行的《人工智慧擴散出口管制框架》。該政策對先進 AI 晶片及模型權重實施全球出口限制，旨在遏制中國在 AI 軍備競賽中的發展。

然而，上述政策甫推出便引發爭議，支持者如 Anthropic 認為這是「捍衛民主價值」的必要手段，反對者如輝達則警告過度管制將削弱美國企業的全球競爭力。

Anthropic 的立場與其創辦人 Dario Amodei 的理念密切相關。這位 OpenAI 前研究員將 AI 競爭視為「民主與威權價值的對決」，主張透過出口管制延緩中國技術進步。

Amodei 在《論 DeepSeek 與出口管制》（On DeepSeek and Export Controls）一文中寫道：「出口管制並非為了規避競爭，而是為了確保民主國家在 AI 發展中保持領先，以捍衛自由與透明的價值。若不加以約束，中國可能利用 AI 生成生物武器資訊或破壞民主價值觀。」

支持 Amodei 的包括亞馬遜、谷歌等科技巨頭，但輝達的激烈反對揭示了美國 AI 產業鏈的內部分裂，即晶片製造商依賴中國市場，但模型開發者更擔憂技術擴散風險。

值得注意的是，Anthropic 與亞馬遜的深度合作使其更多依賴後者的 Trainium 晶片，而非輝達的 GPU，這或許讓它在面對輝達批評時更有底氣。

數據顯示，中國擁有全球 47% 的 AI 研究人員，在深度學習、模型優化等領域持續突破。儘管美國出口管制試圖限制中國取得尖端晶片，但中國企業的因應策略正日益多元。華為昇騰晶片實現自主突破，DeepSeek 等開源模型以低成本和高性能搶佔市場。輝達上月預估專供中國的降規版 H20 晶片因管制將損失 55 億美元，凸顯政策對美國企業的反噬作用。

Anthropic 的指控被指忽視中國在 AI 基礎設施和工程效率上的突破，例如，DeepSeek 透過混合專家模型 (MoE) 和鍵值快取技術，以十分之一的成本實現與 Claude 3.5 Sonnet 相當的訓練效率。

此外，中國算力自給率顯著提升，國產晶片在 AI 訓練的應用佔比持續成長，Anthropic 所謂「依賴走私」的說法缺乏實證支撐。

這場爭論的本質是路徑之爭，Anthropic 試圖將 AI 競爭框定為「民主國家」與「威權體制」的對抗，但這一敘事遭到現實挑戰。美國 AI 模型同樣面臨倫理爭議，如某主流模式因生成種族歧視內容遭抨擊。