微軟正式關閉 Skype！結束23年服務、用戶可轉移至 Microsoft Teams

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 18:00

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微軟 (MSFT-US) 於 2025 年 5 月 5 日，正式關閉旗下經典通訊應用 Skype，結束其長達 23 年的服務生涯。這款曾經顛覆全球即時通訊模式的軟體，在終止營運前，仍有一批忠實用戶不願告別。如今隨著 Microsoft Teams 成為微軟主力溝通平台，Skype 最終被時代淘汰，宣告任務完成。

據報導，Skype 官方透過 X 發表最後貼文，感謝用戶多年支持，並推薦用戶轉向 Microsoft Teams，稱「這不是終點，而是新的起點。加入我們的 Microsoft Teams，繼續創造美好回憶。」

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此前，Skype 因為提供免費、高清的跨國視訊通話，開啟了未來溝通的新想像，成為了跨國戀人、留學生與外貿商心中的第一選擇。

然而，隨著 Microsoft Teams 成為微軟主力，Skype 被邊緣化；而 Zoom、Google Meet 等競爭強勢崛起，再加上 WhatsApp、Telegram 等應用也強化通話、視訊等功能，使 Skype 的技術被「商品化」而失去優勢。

Skype 簡史：從創新到退場

Skype 於 2003 年創立於盧森堡，是全球首款支援電腦對電腦免費語音通話的軟體，不久後更加入視訊通話功能，迅速風靡全球。

2005 年，eBay 以震驚市場的 26 億美元價格收購 Skype，但就在兩年後，Skype 卻減值 14 億美元，導致 eBay 最終出售股份。隨後於 2011 年，微軟才以當時創紀錄的 85 億美元將其納入麾下。當時，Skype 擁有超過 6.6 億註冊用戶。

儘管曾擁有 6.6 億用戶，但 Skype 使用量持續下滑。從 2013 年的 3 億月活用戶，下降至 2023 年僅剩 3600 萬日活躍人數，導致微軟最終在今年 2 月宣布將關閉 Skype，並將核心功能轉移至 Microsoft Teams。

使用者選項：轉移至 Teams 或備份資料導出

儘管 Skype 關閉，原用戶也不用太擔心，微軟為 Skype 用戶提供了兩大遷移選項：

無縫轉移至 Microsoft Teams：用戶可以使用原 Skype 帳號登入 Teams 免費版，聯絡人與聊天記錄都會自動同步。 資料備份導出：用戶也可選擇匯出 Skype 聊天記錄、通話歷史與聯絡人，轉移至其他平台如 Zoom、Google Meet、Signal 等。