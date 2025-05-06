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微軟正式關閉 Skype！結束23年服務、用戶可轉移至 Microsoft Teams

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 18:00

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微軟正式關閉 Skype，邀請用戶轉移至 Microsoft Teams。（圖：Shutterstock）

微軟 (MSFT-US) 於 2025 年 5 月 5 日，正式關閉旗下經典通訊應用 Skype，結束其長達 23 年的服務生涯。這款曾經顛覆全球即時通訊模式的軟體，在終止營運前，仍有一批忠實用戶不願告別。如今隨著 Microsoft Teams 成為微軟主力溝通平台，Skype 最終被時代淘汰，宣告任務完成。

據報導，Skype 官方透過 X 發表最後貼文，感謝用戶多年支持，並推薦用戶轉向 Microsoft Teams，稱「這不是終點，而是新的起點。加入我們的 Microsoft Teams，繼續創造美好回憶。」


此前，Skype 因為提供免費、高清的跨國視訊通話，開啟了未來溝通的新想像，成為了跨國戀人、留學生與外貿商心中的第一選擇。

然而，隨著 Microsoft Teams 成為微軟主力，Skype 被邊緣化；而 Zoom、Google Meet 等競爭強勢崛起，再加上 WhatsApp、Telegram 等應用也強化通話、視訊等功能，使 Skype 的技術被「商品化」而失去優勢。

Skype 簡史：從創新到退場

Skype 於 2003 年創立於盧森堡，是全球首款支援電腦對電腦免費語音通話的軟體，不久後更加入視訊通話功能，迅速風靡全球。

2005 年，eBay 以震驚市場的 26 億美元價格收購 Skype，但就在兩年後，Skype 卻減值 14 億美元，導致 eBay 最終出售股份。隨後於 2011 年，微軟才以當時創紀錄的 85 億美元將其納入麾下。當時，Skype 擁有超過 6.6 億註冊用戶。

儘管曾擁有 6.6 億用戶，但 Skype 使用量持續下滑。從 2013 年的 3 億月活用戶，下降至 2023 年僅剩 3600 萬日活躍人數，導致微軟最終在今年 2 月宣布將關閉 Skype，並將核心功能轉移至 Microsoft Teams。

使用者選項：轉移至 Teams 或備份資料導出

儘管 Skype 關閉，原用戶也不用太擔心，微軟為 Skype 用戶提供了兩大遷移選項：

  1. 無縫轉移至 Microsoft Teams：用戶可以使用原 Skype 帳號登入 Teams 免費版，聯絡人與聊天記錄都會自動同步。

  2. 資料備份導出：用戶也可選擇匯出 Skype 聊天記錄、通話歷史與聯絡人，轉移至其他平台如 Zoom、Google Meet、Signal 等。

雖然結束服務，但 Skype 並非失敗，而是完成了其引領全球通訊革新的使命。隨著 AI 對話、虛擬分身等新技術興起，Skype 所開創的「遠距連結情感」仍將持續影響未來。

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Skype 關閉Microsoft Teams通訊革命

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