川普擴大幣圈募資戰線 迷因幣$TRUMP成政治資金新工具
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 00:10
根據《CNBC》周一 (5 日) 報導，美國總統川普本月計劃透過兩場加密貨幣主題募款活動籌措資金，預計將吸引千萬美元捐款，其中一場更開放「迷因幣」(Memecoin) 持有者競標晉見川普，突顯他正積極擁抱區塊鏈社群的資金與影響力。
第一場活動訂於周二 (6 日) 舉行，由支持川普的政治行動委員會 (Super PAC)MAGA Inc. 主辦，為一場「加密與 AI 創新晚宴」，每席門票高達 150 萬美元，堪稱美國近年來最昂貴的政治募款餐會之一。與會嘉賓包括科技投資人 David Sacks，他近期在川普主導下協助重塑美國對加密與 AI 的監管政策。
第二場活動將於 5 月 22 日 (周四) 在川普位於華府地區的私人俱樂部舉行，主打以區塊鏈方式進行賓客篩選：持有足夠數量的 $TRUMP 迷因幣者可獲得邀請，前 220 名大戶將有機會與川普共進晚宴，前 25 名則可獲得白宮參觀與私人招待資格。
這場迷因幣晚宴目前吸引大量投資者爭相搶幣，根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 數據，自活動公布後，$TRUMP 幣價格已飆漲逾 50%，創造超過 3.24 億美元的交易手續費，其中大部分流向幣圈內部人士與創辦人控制的錢包地址。
MAGA Inc. 雖為川普支持者所組織，但目前該組織如何使用募得資金仍不明朗，也引發外界質疑募款用途與合法性。
美國監督團體 Accountable.US 批評此舉「可能是美國總統史上最赤裸裸的政治變現行為」，並警告匿名加密錢包讓外國資金有機會以迷因幣入場「購買」川普的私人會晤資格，可能危及國家安全。
此外，活動條款也寫明，川普本人並不保證出席，活動可因任何理由取消。若最終未能與川普會面，參加者僅會收到一枚 Trump NFT 作為補償。
據 $TRUMP 項目網站資訊，該幣總供應量約有八成由川普集團及其關聯方控制。幣圈內部人士雖宣稱會延後 90 天後再行套現，但外界仍擔憂此舉主要是為內部人創造龐大利益的「財務槓桿計畫」。
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