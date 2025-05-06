OPEC+增產出乎意料 沙國仍調高亞洲原油價格

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 01:00

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儘管石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 宣布 6 月將大幅增產，沙烏地阿拉伯卻仍決定調高對亞洲買家的原油售價，顯示全球最大產油國在供需結構轉變下，依然維持對市場價格的掌控意圖。

根據《彭博》周一 (5 日) 報導，沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 已通知買家，6 月起將旗下所有品級原油的亞洲售價每桶調漲 0.2 美元，包含主力的阿拉伯輕原油 (Arab Light)。儘管此次漲幅不及市場原先預期的 0.3 美元，但仍為近期罕見上調，部分回補 5 月時的降價幅度。

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此次調漲發生在 OPEC + 周末達成加速解除減產協議的背景下。包括沙烏地阿拉伯與另外七個成員國決定，6 月日產量將額外增加 41.1 萬桶，是原先預期的三倍以上，也延續 5 月的大幅增產趨勢。該集團官員透露，沙烏地阿拉伯對部分成員國未遵守配額規定感到不滿，因此自行主導增產以示警告。

沙烏地阿美同時下調對歐洲與美國地區的原油價格。市場解讀，此舉有助於在主要出口地區維持競爭力，同時透過亞洲漲價彌補收益。資料顯示，阿拉伯輕原油目前對亞洲售價，仍維持接近年初以來的低點水準，當時溢價為每桶 0.9 美元。

原油市場近期波動劇烈，指標油價年初以來已下跌近 20%。一方面受到 OPEC + 供應增加壓力，另一方面則是美國總統川普的全球貿易戰與地緣政治動盪，包括對伊朗買家揚言制裁，導致市場不確定性升高。

此外，沙國當局也面臨內部財政壓力。根據彭博分析指出，沙國實現「願景 2030」經濟轉型計畫所需油價至少須維持在每桶 100 美元以上，才能支應大型觀光、工業與就業項目所需的資金。