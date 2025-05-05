OPEC+決定繼續大幅增產 油價一開盤即暴跌4.6%

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-05 10:55

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國際油價周一 (5 日) 甫開盤即暴跌 4.6%，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意再次大幅增產，加劇全球原油供過於求的疑慮，而此時正值美國貿易戰可能拖累需求。

布蘭特原油 7 月期貨周一盤中下挫 4.6%，至每桶 58 美元；西德州中級原油 6 月期貨跌幅達 5.15%，至每桶 55.30 美元。

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OPEC 與其盟國 3 日開會做出增產決議，該組織的領導國企圖懲罰包括哈薩克在內的產量過剩成員國。此一政策轉向已經導致油價大跌。

自 6 月以來，石油日產量已增加 40 多萬桶，與上個月宣布的增幅相當，當時該組織做出了令人震驚的決定，將 5 月的產量增加三倍。

由沙烏地阿拉伯和俄羅斯主導的石油聯盟一直在扭轉長期的減產政策，這些政策原本旨在支撐油價，但卻導致其市占率被競爭對手奪走。據與會代表稱，會後沙烏地阿拉伯表示可能進一步實施類似幅度的增產。

OPEC + 的舉措引發了交易量的激增。與此同時，時間價差也出現崩跌。9 月–10 月布蘭特原油的價差從先前的逆價差結構轉為順價差（即遠期價格高於近期價格），這在上週五 (2 日) 出現變化，暗示著供應過剩即將來臨。

2025 年原油價格大幅下滑，重回 4 月創下的近四年低點，因美國總統川普發動的貿易戰可能破壞經濟成長、削弱投資者信心，並打壓能源需求。OPEC + 的劇烈政策轉向進一步加速了這波持續的拋售，使原油成為 2025 年表現最差的大宗商品之一。

ICIS 石油分析部主任 Ajay Parmar 表示，OPEC + 的增產「根本無法被市場吸收」。他指出，需求增長疲弱，尤其是在近期關稅實施後。並強調，布蘭特原油價格走弱「不可避免」。