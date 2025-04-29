〈房產〉連桃園交易屋齡也露「老」態 去年Q4平均屋齡21.7年 年增2.5年

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-29 12:24

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全台六都中平均交易屋齡向來以桃園最年輕，不過如今也有越買越老的趨勢。內政部不動產資訊平台資料指出， 2024 年第四季住宅交易，桃園平均交易屋齡為 21.7 年，但和去年同期的 19.2 年相比，增加了 2.5 年。

而 2024 年第四季老屋交易佔比明顯上升，桃園合計 30 年以上老屋交易占比達 34.5%，等於每三筆交易就有一筆是高齡老屋。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園市房價親民，長期以來被視為北台灣最宜居的都市，購屋需求穩定，不過若考量交通地段和生活機能，仍會以發展最完整的成熟商圈為優先，比如桃園區的大有特區、桃園火車站前商圈，中壢區的海華 SOGO 等地，由於成熟商圈素地稀少，房市供給以中古屋居多，且老屋公設比低，實用性大，因此吸引精打細算的小資家庭，也推升整體交易屋齡。

去年第四季桃園市各行政區當中，30 年以上老屋交易，以中壢區 348 筆最多，台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，中壢屋齡 30 年以上的交易，不乏為海華商圈的電梯大樓，擁有低公設比、低總價的優勢，單價約 25-30 萬元，3 房加車位 1500 萬元以下，買方多為在地自住客，房市交易相對穩健。海華商圈屬於傳統成熟商圈，有 SOGO 百貨、天晨醫院、新街國小、新興國國小等，再加上近機捷 A21 環北站、未來中豐交流道完工後可串聯國道一號，生活及交通機能都相當便利。

黃啟東指出，中原大學周邊也有不少老屋交易，大多為投資型的套房或公寓，雖然屋齡高，但因總價在 800 萬元以下，收租的投報表現也不錯，投報率在 3.5~5% 不等，吸引長期置產族入手。

反觀桃園市的新房子，交易略顯疲弱，屋齡 5 年以下新成屋佔比，從第三季的 28.1% 下滑至 25.9%，減少 2.2 個百分點。 張旭嵐表示，新成屋的屋主因原始購入成本高，加上持有年限尚短，房價增幅有限，短期內轉售不僅難以獲利，在房地合一稅制下，兩年內轉手最高稅率達 45%，因此買方追不了價，屋主又抱著惜售慢慢賣的心態，壓縮了成交量能。