〈焦點股〉台幣飆升 造紙類股資產紅袍加身 士紙觸漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-05 12:08

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新台幣兌美元匯率今 (5) 日持續狂飆，早盤強升 1.54 角，以 30.91 元開出後，又飆漲逾 4%，盤中突破 30 元關卡，觸及 29.70 元，激勵資產股士紙 (1903-TW) 今天股價強勢上攻，一度漲停來到 54.9 元，但隨後漲停打開。

士紙早盤以 52.6 元開高走高，隨即亮燈漲停鎖住 54.9 元，不過隨後漲停打開，漲幅收斂，截至 11 點 30 分，股價暫報 51.9 元，漲幅約 3.9%，一舉站回半年線，成交量超過 4000 張。士紙近日也獲三大法人青睞，連續 7 個交易日買超，合計買超 347 張。

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士紙持續活化旗下資產，5 號倉庫旅館都更開發案預計今年第三季取得使用執照後，申請室內裝修作業，計畫 2026 年試營運；福德路 18 號開發案則預計 2026 年第三季取得使用執照，並在 2027 年投入營運。

另外，華紙 (1905-TW) 今天同樣表現強勢，早盤以 13.4 元開高走高，盤中一度漲停鎖住 14.65 元，隨後漲停打開漲幅收斂，截至 11 點 30 分，股價暫報 13.95 元，漲幅 4.49%，同步站上 5 日線及月線，成交量則超過 5000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計賣超 27 張。