〈關稅衝擊〉防堵洗產地！出口商注意：5/7起輸美產品要附「原產地聲明書」報單填YT
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 20:15
經濟部今（2）日公布，自 5 月 7 日起輸往美國之我國產製貨品應檢附「輸美國貨品原產地聲明書」，財政部關務署業於同年月 25 日修正「預報貨物通關報關手冊」，要求輸往美國且報單類別屬 G3、G5、D5、B8、B9 者，應於出口報單（N5203）「主管機關指定代號」欄位填報是否為我國產製者，貨物屬我國產製者，填報「YT」；非屬我國產製者填報「NT」。貨物輸出人或報關業者未依規定逐項填報「YT」或「NT」者，海關不予受理報關。
關務署說明，為避免延宕出口通關，請報關業者受委託申報符合上開公告條件之報單，請先取得貨物輸出人提供之聲明書正本後，始能於出口報單填列指定代碼向海關申報。海關核定通關方式為 C2（文件審核通關）及 C3（貨物查驗通關）者，貨物輸出人應檢附聲明書正本辦理通關。通關方式為 C1（免審免驗通關）者，海關將透過資訊系統以錯單或應補辦事項 A59 訊息通知輸出人於 3 日內檢送聲明書至出口地海關，未依規定提供者，將予以裁罰。業者如涉具結聲明不實，將依規定移由貿易署處罰；倘涉有刑事責任者，則依法告發。
關務署呼籲，為積極防杜其他國家貨物透過臺灣違規轉運規避美國加徵關稅，請輸出人配合辦理相關輸美報關新措施，如輸出人係委託報關業者代為申報，亦請務必於報關前依貿易署公告，先行填妥聲明書並簽章，以利報關業者申報「YT」或「NT」代碼。另為利商民查詢，關務署網站提供「海關防杜違規轉運資訊專區」，提供問答集、簡報及相關公告等內容（下載路徑：首頁／資訊匯流／宣導活動／海關防杜違規轉運資訊專區），歡迎廠商多加利用。
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