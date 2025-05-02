〈達發法說〉Q2營收估雙增 全年營收成長目標不變

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-02 17:15

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聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (2) 日召開法說會，執行副總暨發言人謝孟翰表示，第二季將延續上季成長力道，營收將達季對季與年對年雙成長，且儘管外在環境不確定性因素增加，今年全年營收維持增長的目標沒有改變。

謝孟翰指出，第二季主要動能來自寬頻和乙太網的增長，其中，寬頻產品持續拓展全球市場，歐洲出貨穩定擴增，乙太網則與聯發科合作的專案陸續落地，加上 16/24 Port 高階交換器出貨增加，公司也同時是低軌衛星乙太網產品的主要供應商，隨著產品需求增加也帶動營收成長。

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針對是否實施庫藏股，財務長廖益源未直接回應，指出公司持續投入資源在各個產品中，強化市佔率與競爭力，陸續推動大型計劃與產品開發，主要聚焦在更先進製程與高階技術，針對各項投資與規劃，都會進行多面向評估，並秉持穩建營運的體質，以回應股東支持，也重視股東權益，強調過去幾年公司盈餘配發率平均為 8 成。

全年來看，達發的光通訊跟乙太網產品屬於基期較低的產品線，成長空間相對較大，兩大核心產品線如營收占比較大的網通寬頻，今年預計維持穩健成長，藍牙音訊也將持續致力於朝高階產品發展及優化產品組合。

寬頻產品方面，達發目前正加速 10G PON 市場滲透，下一代 25G 與 50G PON 也都在布局中。從網通技術演進節奏來看，平均約每七年一代，發展步調相對慢而穩健，且每一代的技術都需要往前一代相容。此外，網通產品須與運營商進行協作與互通，形成高度黏著的合作關係，也提升了進入門檻。

達發除了自身 PON 產品迭代技術的演進，同時攜手聯發科 Wi-Fi，提供同級中最低功耗的解決方案，符合一線運營商需求。過去幾年，達發持續耕耘歐洲市場一線客戶，2025 年預期隨著相關專案落地與 10G-PON 滲透率提升，帶動寬頻事業營收成長。

藍牙音訊方面，達發因應市場需求導入多項關鍵性能，如 ANC 主動降噪、電競低延遲、以及多設備連接能力等，這些應用皆成為推動產品價值升級的動能。

達發藍牙音訊晶片不僅穩定服務於國際品牌旗艦機種，更成功拓展至電競、商務與助聽等高階應用場景。達發在高階藍牙音訊晶片市場目前已經是全球排名前三大的供應商。

達發今年聚焦提升商務市場的份額，並積極拓展助輔聽相關產品，其中助輔聽相關產品，至 2024 年底已量產出貨超過百萬顆，截至目前也已經推出超過 50 款通過多國 FDA 認證之助聽相關產品。未來將持續導入更先進製程與創新技術，以延續產品競爭力與差異化優勢。

乙太網方面，達發目前在乙太網領域可服務的市場包括埠實體層 PHY 及乙太網交換器 Switch，而該產品線目前占比合併營收還很低，還有很大的成長空間。

達發近年善用集團平台資源，積極與客戶洽談新專案，預期今年將開始陸續發酵並帶來營收貢獻。同時，結合 Aeonsemi 的 10G PHY 技術優勢，未來也有機會與達發的 10G PON 及聯發科的 Wi-Fi 解決方案整合，進一步拓展市場，共同服務一線電信運營商，挹注後續營收成長。