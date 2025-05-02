〈台股盤後〉台積電掛帥類股齊揚 擴量大漲552點 周線收紅漲914點

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-02 14:17

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台北股市今 (2) 日的台積電 (2330-TW) 走強並且收盤上漲 42 元或 4.63%，個股成交動量能大幅增強之下，帶領台股的電子、金融、重電齊揚，大盤終場上漲，積極尋求封閉 4 月 7 日的「川普缺口」，收盤上漲 552.61 點，收盤報 20787.64 點，市場成交值放大到 3266.58 億元，同時，周線收紅上漲 914.91 點。

市場專家指出，台股自低點 17306.97 點已上漲逾 3000 點，目前操作上，由於面臨上檔 2 萬點以上壓力區壓力大，目前對空間不大，仍宜保守對待手中持股，汰弱留強。

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今天匯市表現方面，與股市長紅相輝映 新台幣兌美元匯價中午暫收 31.394 元、升值 6.23 角，成交金額 14.9 億美元。

資深證券分析師簡伯儀指出，近期台股走勢受到外在消息面的影響大，尤其是中美兩國對關稅可能重啟談判的契機，市場資金回籠推升大盤大漲，但宜留意大盤在遭遇的 2 萬點以上的重疊壓力區，在市場目前對消息面極爲敏感之下，操作上仍不宜躁進。

資深證券分析師黃漢成指出，目前投資人現階段要留意的個股的第一季財報的出爐數據，以及各公司提出對第二季營運的展望。

台股集中市場今天早盤以 20235.03 點開出，盤中有追價買盤進場，推升成交值 3266.58 億元明顯優於上一交易日，單成交值也創 4 月 14 日以來新高，收盤指數報 20787.64 點，上漲 552.61 點，市場成交值放大到 3266.58 億元，電子股指數上漲 3.39%，占大盤成交比重爲 68.64%，金融股上漲 0.36%，占大盤成交比重 4.4%。

今天台股盤中以電子股族群爲控盤類股，而台積電早盤以 938 元開出，收盤以 950 元作收，上漲 42 元 4.63%，。權值股廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW) 走強，廣達收盤上漲 12.5 元，鴻海上漲 6 元作收，收盤報 147.5 元。

今天貨櫃航運股長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 全數收紅，而蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 收黑下跌 50 元，及玉晶光 (3406-TW) 收盤上漲 2.5 元，收盤價報 378 元。