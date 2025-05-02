收復失土！全球科技股票基金復「電」近一月報酬雙位數

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-02 11:57

‌



關稅戰緊張情勢趨緩，加上美國科技巨頭財報亮眼，帶動指標科技指數收復失土，全球科技股票基金同步復「電」，自波段低點反彈以來多有雙位數報酬。

展望後市，投信法人表示，美國持續釋出政策緩和訊號，加上科技股獲利具韌性，以及聯準會 6 月降息機率升溫，有助科技成長股估值修復，惟目前市場仍具不確定性的情況下，建議透過定時定額或增加固定收益資產配置，以多元布局方式兼顧 AI 成長機會、平衡行情波動風險。

‌



根據統計 (截至 2025/5/1)，MSCI 世界資訊科技指數最新收盤點位為 724.18，已高於關稅戰股災爆發前 1 日 (4/2) 的 708.2，且近 1 周漲幅達 4.2%，優於 MSCI 世界指數同期間的 1.9%，也進一步帶動投信發行的全球科技股票基金自此波行情低點強彈，包括宏利全球科技、華南永昌未來科技、日盛全球關鍵半導體、復華全球物聯網科技、路博邁 5G 股票、台新美日台半導體等基金波段漲幅逾 12%，表現相對亮眼。

Meta、微軟等科技巨頭公布財報，皆優於市場預期，帶動股價漲勢，其中微軟波段反彈近 2 成。復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，財報陸續公布，有利舒緩川普關稅戰引發市場對科技巨頭在 AI、雲端等產業前景疑慮。

不過，有鑑於市場不確性仍在，基金操作布局將採分散投資組合因應市場波動，同時趁回檔修正之際，逢低布局基本面良好的價值及權值股，看好未來兩年需求明確、穩定成長、評價低之 AI 供應鏈相關設備、耗材、ASIC 等產業股票，以及掌握關鍵 AI 技術的軟體公司，同時建議留意後續關稅及貨幣政策動向態度。