〈台幣〉一度衝破32元！爆量飆升2.12角 等待美匯率報告
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 17:01
新台幣今 (30) 日爆量走升，一度衝破 32 元整數大關，終場收在 32.107 元，升值多達 2.12 角，升幅 0.66%，台北外匯經紀公司成交值再度爆至 22.76 億美元的天量。
由於日前台灣央行外匯局長蔡炯民表示，美國財政部匯率政策報告過去經驗是 4 月和 10 月每半年公布一次，並示警台灣可能會持續被列入匯率操縱國觀察名單，市場都在觀察新台幣走勢是否有密切相關。
新台幣今日以 32.24 元、小貶 1.1 分開出後，隨即呈大幅反彈走勢，無倫是上午盤或下午盤成交值都超過 10 億美元，收盤前一小時更看到衝破 32 元整數大關，最高來到 31.942 元，升值多達 2.87 角，全日高低價差多達 2.98 角。
觀察主要亞幣，韓元也越走越高，飆升超過 1.1%，人民幣、星元和泰銖升值 0.2% 之上，美元指數則小升 0.05% 左右，日元貶值超過 0.3%。
統一投顧表示，美國財政部長表示印度可能成為首個簽署貿易協議的國家，且最快於本周或下周達成，而美國商務部長也透露已和某個國家達成貿易協商，再加上美國總統川普簽署行政命令，免除汽車與鋼鋁關稅的重複課徵，相關訊息幫助關稅戰的不安情緒顯著降溫。
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